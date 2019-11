شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نجاح إطلاق صاروخ يحمل 60 قمرا صناعيا صغيرا .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة سبيس إكس صاروخ Falcon 9 مساء أمس من مجمع الإطلاق SLC 40 في قاعدة لسلاح الجو الأمريكي في فلوريدا بنجاح، حيث كان يحمل 60 قمرا صناعيا صغيرا من منظومة Starlink بنجاح.

وانطلق الصاروخ من القاعدة، في تمام الساعة التاسعة و56 دقيقة بالتوقيت المحلي، لينقل أجهزة الاتصالات المذكورة إلى مدار يبعد 280 كلم عن الأرض.

وتم إنزال القسم الأول من الصاروخ، المصمم للاستخدام المتكرر، بعد 8 دقائق و 27 ثانية من الإطلاق، على منصة Of Course I Still Love You، الموجودة في المحيط الأطلسي، وستقوم السفينتان المرافقتان - Ms.Tree و Ms.Chef، بنقل جهازي التسريع التابعين للصاروخ.

وستسمح منظومة الأقمار الصناعية الخاصة بسبيس إكس، بتوفير لكل مناطق العالم بما في ذلك النائية منها والأماكن ذات الكثافة السكانية المنخفضة، الإنترنت ذي النطاق العريض بسرعة نقل تبلغ 1 جيجابت في الثانية، وهو ما يتوافق مع معيار 5G.

في المرحلة الأولى، تخطط SpaceX لتوفيروصول الإنترنت عالي السرعة، إلى سكان جنوب الولايات المتحدة بحلول نهاية عام 2020، ووفقا للشركة، سيتكلف نشر 11 ألف قمر صناعي في المدار وتشغيلها، 10 مليارات دولار.