شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا : تليسكوب جديد بتكلفة 9 مليار ات دولار لرصد صور غير مسبوقة للفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) عن التليسكوب "جيمس ويب" الفضائي، الذي وصلت تكلفة إنشائه حتى الآن إلى 9.66 مليار دولار، وسيقدم صورغير مسبوقة للفضاء.

وقالت وكالة (ناسا) الأمريكية - وفقا لما أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - إنه من المقرر أن يتم إطلاق تليسكوب "ويب" في مارس 2021، حيث سيكون قادرا على التقاط أقصى أبعاد من الفضاء يتم التقاط صورها حتى الآن، بتفاصيل ودقة غير مسبوقة.

وأضافت أن تليسكوب "ويب" لازال قيد التصنيع في مستودع في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بالتعاون مع شركة الدفاع "نورثروب جرومان".

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ونشرت "ناسا" صورة للتليسكوب الجديد على موقع (تويتر)، لتوضيح مدى ضخامته، لافتة إلي أن حساسية الجهاز، أو مقدار التفاصيل التي يمكن أن يلتقطها، ترتبط ارتباطا مباشرا بحجم المرآة التي تجمع الضوء من الأشياء التي يتم رصدها.

وأضافت أن قطر مرايا تليسكوب "ويب" حوالي 6.5 متر، وهي زيادة كبيرة مقارنة بقطر 2.4 متر الذي تمتعت به مرايا التليسكوب "هابل".