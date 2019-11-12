شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يطالب المستخدمين بمساعدته في التغلب على فيديوهات deepfakes المخادعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في محاولة للسيطرة على المحتوى الملفق والمخادع، والمعروف باسم Deepfakes، طلبت شبكة تويتر من المستخدمين إجراء دراسة استقصائية قبل صياغة سياسة جديدة بشأن معالجة مثل هذا النوع من Deepfake أو المحتوى المضلل.

وبحسب موقع TOI الهندى، طرح الاستطلاع عدد لا يحصى من الأسئلة حول الوسائط المضللة والصور ومقاطع الفيديو التي تم تغييرها لخداع الآخرين أو إرباكهم - وكيف يمكن لـتويتر اتخاذ إجراءات صارمة ضده.

وقد يضع تويتر إشعارًا بجوارتغريدات تشترك في الوسائط الاصطناعية أوالتي يتم التلاعب بها أو تحذر الأشخاص قبل مشاركتهم أوالإعجاب بها على تغريدات مع وسائط صناعية أو معالجة، كما يمكن لتويتر أيضا إضافة رابط - على سبيل المثال، إلى مقال إخباري أو Twitter Moment - بحيث يمكن للناس قراءة المزيد حول سبب اعتقاد المصادر المختلفة أن الوسائط اصطناعية أو يتم التلاعب بها.

وقال تويتر في بيان "ردودك الفردية سرية تماما ولن يتم مشاركتها خارج تويتر، لكننا قد نشارك مواضيع مشتركة ونتائج عامة"، ومن أمثلة الوسائط المضللة التي تم تغييرها مقاطع الفيديو التي تجعل شخصًا يبدومريضاً، والصورالتي تضيف أشخاصًا لم يكونوا حاضرين أو يحذفون أشخاصًا كانوا حاضرين ومقاطع فيديو تعرض أحداثًا لم تحدث أبدًا.