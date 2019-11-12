كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| شركة روسية تنتج روبوتات لتوصيل البضائع إلى المنازل
أعلنت شركة روسية عملاقة عن إطلاق روبوتات خاصة قادرة على إنجاز عمليات التوصيل.
الروبوتات التي تنتجها شركة ياندكس- نظيرة غوغل في روسيا- مزودة بست عجلات صغيرة، وهي بحجم حقيبة، وبدأت الشركة باختبارها في حرمها بمدينة موسكو.
وقالت الشركة في منشور لها على صفحتها الرسمية: “نعمل في البداية على استخدام روبوتات روفر مع أفراد فريق ياندكس، لضمان أن يكون روبوت التسليم الخاص بنا آمناً وموثوقاً وسهل الاستخدام قدر الإمكان”.
ويملك روفر القدرة على التنقل بمفرده، إلا أن لديه مشغلاً يراقب عمله عن بعد، ويمكن أن يسير بسرعة تصل إلى 5 كيلومتر في الساعة، بحسب صحيفة بيزنس إنسايدر.
وأضاف منشور الشركة: “في المستقبل، نخطط لأتمتة عمليات التوصيل للميل الأخير لملايين مستخدمي ياندكس، وتقديم وسيلة فعالة واقتصادية لتوصيل البضائع”.
ولم تحدد الشركة جدولاً زمنياً يوضح متى يمكن أن يشاهد الناس روبوتات روفر، وهي تقوم بعمليات التوصيل بشكل فعلي.
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