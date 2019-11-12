تكنولوجيا: شركة BOE تبدأ الإنتاج الضخم للوحات شاشة MICRO LED

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة BOE رسمياً الإنتاج الضخم للوحات الشاشة بتقنية MICRO LED خلال الشهر الماضي، في منشآت صناعية في السوق الصيني.

تعد شركة BOE واحدة من أكبر الشركات المصنعة للشاشات الآن، حيث كانت الشركة الأكثر شعبية في تصنيع شاشات LCD، والتي تطورت مؤخراً لتدعم تقنية إستشعار البصمة في الشاشة، من جانب أخر تطور BOE شاشات OLED أيضاً، إلا أنها تأتي في المرتبة الثالثة بعد سامسونج و LG.

وفي تقرير جديد نشر مؤخراً أشير إلى أن BOE قد بدأت المنافسة في قطاع أخر في تقنية الشاشات، حيث بدأت الإنتاج الضخم لشاشات بتقنية Micro LED.

ولقد أكد على التفاصيل الجديدة كلاً من ITHome و DigiTimes، حيث أشير إلى أن شركة BOE قد بدأت الإنتاج الضخم في منشآت صناعية في مدينة كونمينغ بمقاطعة يونان الصينية، كما أضاف التقرير إلى أن BOE قد بدأت أيضاً في البحث عن شركاء لتطبيقات تقنية شاشات Micro LED.

Advertisements

كما أكدت BOE على أن التقنية شاشات ستدعم سماكة 0.39 في شاشات Micro-OLED AR، مع كثافة عرض تصل إلى 5644 بيكسل لكل إنش. ولقد قدمت الشركة التقنية للمرة الأولى خلال فعاليات SID Display Week 2019، حيث أوضحت إلى أن هذه التقنية كانت قد خصصت لصناعة التلسكوبات، بينما طورت من الشركة لصناعة نظارات AR/VR.

ولا تختلف تقنية Micro LED في الشاشة عن OLED، حيث تتميز بإضاءة خلفية LED، وتعمل على إنتاج إنبعاثات ضوئية لعرض الصور، كما تدعم تقنية Micro LED عرض المحتوى بأعلى تباين، مع لون أسود غامر، وأيضاً أكبر نطاق تدرج لوني، هذا إلى جانب نسبة سطوع أعلى من شاشات OLED.

المصدر

اعلان

