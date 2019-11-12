تعتزم الإمارات افتتاح أول عيادة لعلاج إدمان الألعاب الإلكترونية، خلال الربع الأول من العام المقبل.
وقال الغافري، لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن العيادة ستقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد دمجت إدمان الألعاب الإلكترونية ضمن تصنيفها الدولي للأمراض، حيث يعد هذا التصنيف مرجعا عالميا موثوقا للأعراض الصحية.
واستضاف المركز، الاسبوع الماضي في أبوظبي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، أعمال الاجتماع السادس للسلوكيات الإدمانية وتأثيراتها على الصحة العامة بمشاركة نخبة من الأكاديميين والأطباء، وذلك لبحث إدمان الألعاب الإلكترونية والأعراض الصحية وسبل التشخيص وبرامج التأهيل المرتبطة بالاستخدام المفرط للألعاب الإلكترونية ووسائل التواصل وألعاب الإنترنت.
وقال الغافري، في كلمة له خلال الاجتماع: "شهدنا خطوة مهمة بإضافة إدمان الألعاب الإلكترونية إلى التصنيف الدولي للأمراض من منظمة الصحة العالمية حيث أسهمت هذه الخطوة في تعميق فهمنا لهذه الظاهرة سواء في دولة الإمارات أو حول العالم".
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