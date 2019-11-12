علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: علماء يطورون جهاز استشعار للتنبيه عند ترك الأطفال بمفردهم فى السيارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مجموعة من العلماء الكنديين فى تطوير جهاز استشعار يعطى إشارات إنذار عند ترك الأطفال أو الحيوانات الأليفة بمفردهم داخل السيارة.

 

ويستخدم الجهاز تكنولوجيا الرادار لإصدار جرس إنذار عندما يتم رصد طفل أو حيوان أليف بمفرده فى السيارة، وقال الفريق الذى قام بتطوير الجهاز أنه يعمل بدرجة كفاءة بنسبة 100%.

 

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وقال العلماء وهم من جامعة ووترلو بكندا إنه سيتم وضع الجهاز الذى يبلغ حجمه بوصة واحدة فقط فى سقف السيارة أو المرآة الداخلية. 

 

وسيمنع الجهاز عملية إغلاق الأبواب ويصدر إنذار للسائق أو للأشخاص المحيطين بالسيارة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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