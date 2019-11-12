شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يطورون جهاز استشعار للتنبيه عند ترك الأطفال بمفردهم فى السيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مجموعة من العلماء الكنديين فى تطوير جهاز استشعار يعطى إشارات إنذار عند ترك الأطفال أو الحيوانات الأليفة بمفردهم داخل السيارة.

ويستخدم الجهاز تكنولوجيا الرادار لإصدار جرس إنذار عندما يتم رصد طفل أو حيوان أليف بمفرده فى السيارة، وقال الفريق الذى قام بتطوير الجهاز أنه يعمل بدرجة كفاءة بنسبة 100%.

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وقال العلماء وهم من جامعة ووترلو بكندا إنه سيتم وضع الجهاز الذى يبلغ حجمه بوصة واحدة فقط فى سقف السيارة أو المرآة الداخلية.

وسيمنع الجهاز عملية إغلاق الأبواب ويصدر إنذار للسائق أو للأشخاص المحيطين بالسيارة.