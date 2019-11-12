تكنولوجيا: بين ألعاب وتواصل وموسيقى.. أفضل تطبيقات استخدمها العالم خلال العقد الماضى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى العقد الماضي، أصبحت التطبيقات جزءًا أساسيًا من حياتنا، ومنذ إطلاق تطبيق متجر App Store و Google Play ، نمى هذا المجال ليشمل ملايين التطبيقات التى تساعدنا على التواصل ومقابلة أشخاص جدد والاستماع إلى الموسيقى والتسلية، وحتى أن هناك الآن تطبيقات تخبرك بالوقت الذى تقضيه فى استخدام التطبيقات على هاتفك.
وكجزء من Decade in Review الذى يقوم به موقع cnet التقنى، إليك أفضل تطبيقات وأكثرها شعبية تم طرحها خلال العقد الماضى.
Tinder/Grindr/Bumble
Google Maps/Apple Maps
Spotify
Slack
Uber/Lyft
Venmo
Angry Birds
Candy Crush Saga
pokemongo21
Niantic
Pokemon Go
Vine
Flappy Bird
Facebook Messenger/WhatsApp
Netflix
Snapchat
YouTube
Google Pay/Apple Pay
Google Assistant/Siri/Alexa
Skype/Facetime/Zoom
Fortnite
Uber Eats/Postmates/Grubhub/DoorDash
Google Photos
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