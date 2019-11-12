علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: بين ألعاب وتواصل وموسيقى.. أفضل تطبيقات استخدمها العالم خلال العقد الماضى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى العقد الماضي، أصبحت التطبيقات جزءًا أساسيًا من حياتنا، ومنذ إطلاق تطبيق متجر App Store و Google Play ، نمى هذا المجال ليشمل ملايين التطبيقات التى تساعدنا على التواصل ومقابلة أشخاص جدد والاستماع إلى الموسيقى والتسلية، وحتى أن هناك الآن تطبيقات تخبرك بالوقت الذى تقضيه فى استخدام التطبيقات على هاتفك.

وكجزء من Decade in Review الذى يقوم به موقع cnet التقنى، إليك أفضل تطبيقات وأكثرها شعبية تم طرحها خلال العقد الماضى.

Instagram

Facebook

Tinder/Grindr/Bumble

Google Maps/Apple Maps

Spotify

Slack

Uber/Lyft

Venmo

Angry Birds

Candy Crush Saga

pokemongo21

Niantic

Pokemon Go

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Vine

Flappy Bird

Facebook Messenger/WhatsApp

Netflix

Snapchat

YouTube

Google Pay/Apple Pay

Google Assistant/Siri/Alexa

Skype/Facetime/Zoom

Fortnite

Uber Eats/Postmates/Grubhub/DoorDash

Google Photos

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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