شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نمو سوق الهواتف الذكية في الهند خلال الربع الثالث من 2019 .. أرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد نشر تقرير مبيعات الهواتف الذكية العالمية للربع الثالث من العام الجارى 2019 خلال الأسبوع الماضي، كشفت شركة الأبحاث السوقية IDC تقريرها عن مبيعات الهواتف الذكية في الهند وذلك للفترة من يوليو إلى سبتمبر، حيث تعتبر الهند واحدة من الأسواق القوية التى تعتمد عليها شركات التكنولوجيا في الفترة الأخيرة.

وبحسب موقع fonearena الهندى، شهد السوق الهندي شحن 46.6 مليون هاتف ذكية وهو رقم جيد مقارنة بـ 42.6 مليون تم شحنها في العام السابق، وقد شهدت جميع العلامات التجارية الخمسة الأولى زيادة سنوية في الشحنات خلال هذه الفترة.

وكشف التقرير عن نمو مبيعات الشركات الصينية في الهند، حيث حظيت المراكز الخمس الأولى بالعديد من الشركات الصينية التى حققت مبيعات قوية، وبالنظر إلى تفاصيل فئة السعر، فإن الهواتف الذكية من فئة 200 دولار وتحتها تمثل حوالي 80% من جميع شحنات الهواتف الذكية في الهند لهذه الفترة.

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في حين حصلت الفئة السعرية 200- 500 دولار حوالي 19% من إجمال شحنات الهواتف الذكية، في حين أن القطاع الأسرع نمواً يتراوح بين (300-500 دولار).