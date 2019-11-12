صفقة اليوم.. خصم 98% على حزمة التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي

حزمة التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي The Machine Learning & Artificial Intelligence Certification Bundle.

عدد الدورات: 8.

عدد الدروس: 449.

المدة: 44 ساعة.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم أساسيات التعلم الآلي، وكيفية استخدام TensorFlow لمعالجة البيانات بشكل أكثر فعالية لبناء نماذج تنبؤية دقيقة، وكيفية تخزين البيانات وتصفيتها وإدارتها ومعالجتها في Python.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية استخدام لغة البرمجة R في المعالجة المسبقة للبيانات، وكيفية استخدام أهم حزم البيانات في لغة R مثل: Tidyverse، وDpylr، وGgplot2. ودورات تدريبية أخرى حول كيفية استخدام لغة البرمجة بايثون Python في تطبيق الانحدار الخطي المتعدد الأبعاد للتنبؤ، واكتشاف تقنيات استخراج البيانات، وكيفية استخدام مكتبات بايثون مثل Seaborn، وحزم مثل: Numpy، وPandas، وMatplotlib لتعمل مع بيانات حقيقية في Python. وكيفية استكشاف الشبكة العصبية والتصنيف القائم على التعلم العميق.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

اللغة: الإنجليزية

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1600 دولارِِ.

السعر الحالي بعد الخصم: 29 دولارًا.

نسبة الخصم: 98%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

اكتسبت تخصصات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، والروبوتات شعبية كبيرة في الفترة الأخيرة، وذلك بفضل التطور المستمر في قطاعات التقنية؛ ونتيجة لذلك زاد معدل الطلب على الوظائف ذات الصلة بتلك التخصصات، حيث أشار استطلاع رأي قام به موقع Hired للتوظيف إلى زيادة الطلب على هذه الوظائف، كما أن الطلب على وظيفة مهندس تعلم آلي قد شهد زيادة سنوية بنسبة 39%.

يمكنك الاستفادة من زيادة الطلب الوظيفي على هذه التخصصات، وتطوير مهاراتك من خلال الحصول على الحزمة التدريبية في التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي ( The Machine Learning & Artificial Intelligence Certification Bundle) مع خصم يصل إلى 98%.

تتضمن هذه الحزمة 8 دورات تدريبية، و449 درسًا، وما يصل إلى 44 ساعة من المحتوى، لمساعدتك في التعرف على تقنيات التعلم الآلي، والذكاء الاصطناعي، والتدرب على علوم البيانات وتحليلها باستخدام لغة البرمجة بايثون Python.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم أساسيات التعلم الآلي، وكيفية استخدام TensorFlow لمعالجة البيانات بشكل أكثر فعالية لبناء نماذج تنبؤية دقيقة، وكيفية تخزين البيانات وتصفيتها وإدارتها ومعالجتها في Python.

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تتضمن الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية استخدام لغة البرمجة R في المعالجة المسبقة للبيانات، وكيفية استخدام أهم حزم البيانات في لغة R مثل: Tidyverse، وDpylr، وGgplot2.

كما توجد 4 دورات تدريبية أخرى حول كيفية استخدام لغة البرمجة بايثون Python – وهى لغة برمجة متعددة الأغراض، وتعتبر من أفضل لغات البرمجة للمبتدئين بسبب بساطتها – في تطبيق الانحدار الخطي المتعدد الأبعاد للتنبؤ، واكتشاف تقنيات استخراج البيانات، وكيفية استخدام مكتبات بايثون مثل: Seaborn في استخراج البيانات، وحزم مثل: Numpy، وPandas، وMatplotlib لتعمل مع بيانات حقيقية في Python. وكيفية استكشاف الشبكة العصبية والتصنيف القائم على التعلم العميق.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Pre-Process & Visualize Data with Tidy Techniques in R

Practical Data Pre-Processing & Visualization Training with Python

Working with Classes: Classify & Cluster Data With Python

Statistics & Machine Learning Techniques for Regression Analysis with Python

Tensorflow & Keras Masterclass for Machine Learning and AI in Python

Complete Data Science Training with Python for Data Analysis

Tensorflow Masterclass for Machine Learning & AI

Machine Learning Terminology & Process For Beginners

الحصول على الصفقة: من هنا.