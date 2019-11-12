ما المشروع السري الذي تعمل عليه جوجل؟

أفاد تقرير إخباري نشرته صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الاثنين – نقلًا عن مصدر مطلع – بأن شركة جوجل تشارك في مشروع سري مع أحد أكبر أنظمة الرعاية في الولايات المتحدة لجميع المعلومات الصحية الشخصية التفصيلية لملايين الأمريكيين في 21 ولاية، وجمعها.

ويبدو أن هذه المبادرة، التي أُطلق عليها اسم Project Nightingale، هي الأكبر في سلسلة من الجهود التي بذلها عمالقة وادي السيليكون للوصول إلى بيانات الصحة الشخصية وإنشاء موطئ قدم في صناعة الرعاية الصحية الضخمة. إذ تعمل شركات، مثل: أمازون، وآبل، ومايكروسوفت بنشاط على تقديم الرعاية الصحية، مع أنها لم تبرم صفقات في هذا النطاق حتى الآن.

ووفقًا للصحيفة، فقد أظهرت الوثائق أن جوجل بدأت الجهود في العام الماضي مع Ascension – ومقرها سانت لويس – وهي تعد ثاني أكبر نظام صحي في الولايات المتحدة، ثم بدأ تبادل البيانات بين الشركتين يتسارع منذ الصيف.

وتشمل البيانات المشاركة في Project Nightingale نتائج المختبر، وتشخيصات الطبيب، وسجلات الاستشفاء، وذلك من بين فئات أخرى، وتصل إلى سجل صحي كامل، بما في ذلك أسماء المرضى، وتواريخ الميلاد.

ووفقًا لشخص مطلع على الموضوع والمستندات، فإن المرضى أو الأطباء لم يُخطروا بالأمر. ويتيح المشروع لما لا يقل عن 150 موظفًا من موظفي جوجل بالفعل بالوصول إلى الكثير من البيانات التي تخص عشرات الملايين من المرضى.

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ووفقًا للمصادر أيضًا، طرح بعض موظفي Ascension أسئلة عن الطريقة التي تجمع فيها البيانات وتُشارك، سواء من الناحية التقنية أو الأخلاقية. ولكن خبراء الخصوصية قالوا: إنه يبدو أنه مسموح به بموجب القانون الفيدرالي. ويسمح (قانون قابلية التأمين الصحي والمساءلة لعام 1996) للمستشفيات عمومًا بمشاركة البيانات مع الشركاء التجاريين دون إخبار المرضى، طالما كانت المعلومات تُستخدم “فقط لمساعدة الكيان المشمول في الاضطلاع بوظائف الرعاية الصحية”.

وتستخدم جوجل في هذه الحالة البيانات، في جزء منها، لتصميم برنامج جديد، يعتمد الذكاء الاصطناعي المتقدم والتعلم الآلي، والذي يعمل على المرضى الأفراد لاقتراح تغييرات في رعايتهم. ويتمتع الموظفون في جوجل بالوصول إلى معلومات المرضى – حسب الوثائق – بما في ذلك بعض موظفي Google Brain: قسم العلوم البحثية الذي يعزى إليه بعض من أكبر الإنجازات التي حققتها الشركة.

وقالت متحدثة باسم جوجل لصحيفة وول ستريت جورنال: إن المشروع متوافق تمامًا مع قانون الصحة الفيدرالي ويتضمن حماية قوية لبيانات المرضى. هذا؛ ويُعتقد أن هناك دوافع مادية وراء المشروع لكل من شركتي جوجل، و Ascension. إذ عينت جوجل العشرات من المهندسين لمشروع Project Nightingale حتى الآن، دون فرض رسوم على العمل، لأنها تأمل في استخدام الإطار لبيع منتجات مماثلة للأنظمة الصحية الأخرى. والهدف النهائي منه هو إنشاء أداة بحث شاملة لتجميع بيانات المرضى المختلفة واستضافتها كلها في مكان واحد، وفق ما أظهرت المستندات.

ويجري تطوير المشروع في إطار قسم جوجل السحابي – الذي ينافس أقسام مماثلة لدى شركتي أمازون ومايكروسوفت في الحصة السوقية. وكانت الرئيس التنفيذي لشركة جوجل (سوندار بيتشاي) قد صرح أكثر من مرة خلال العام الحالي بأن إيجاد مجالات نمو جديدة للسحابة يمثل أولوية. وتهدف Ascension – وهي سلسلة تضم نحو 2,600 مستشفى ومكاتب طبية ومرافق أخرى – جزئيًا إلى تحسين رعاية المرضى. كما تأمل في استخراج البيانات لتحديد الاختبارات الإضافية التي قد تكون ضرورية أو غيرها من الطرق التي يمكن للنظام من خلالها تحقيق المزيد من العائدات من المرضى. وتتطلع الشركة أيضًا إلى نظام أسرع من شبكة حفظ السجلات الإلكترونية الحالية اللامركزية.