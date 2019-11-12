شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح ميزة جديدة لتطبيق الخرائط.. اعرف ايه هي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة جوجل ميزة جديدة لمستخدمى تطبيق الخرائط على منصة أندرويد، والتى تتيح لهم تعديل الملف الشخصى العام للمستخدم وإدارته مباشرة من التطبيق، حيث لم يكن هذا الخيار متاح فى السابق.

وبحسب موقع androidpolice الأمريكى، فإن هذه الإضافة الجديدة ستتيح لمستخدم خرائط جوجل التحكم بشكل أكبر فى كيفية رؤية الآخرين لإسهاماتهم فى الخرائط، وفيما يتعلق بإمكانية الاستخدام، يمكن للمستخدم البحث عن عنصر ملف التعريف الشخصى والجديد من زر القائمة الجانبية.

وسيجد المستخدم هناك معلوماته وجميع مساهماته السابقة، بحيث يمكنه تعديل اسمه وصورته العامة، وإضافة معلومات حيوية، كذلك سيلاحظ المستخدم أن هناك خيار لإظهار أو إخفاء كل مساهماته من ملفك الشخصى، فإذا اختارها مخفية، فستكون موجودة فى قائمة تحت اسمه ليراها الجميع، لكن صفحة ملفه الشخصى لن تعرض أيًا منها، وأحد الخيارات الأخرى يتيح له إلغاء الاشتراك فى جعل ملفه الشخصى مرئيا للشركات.

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إلا أن هذا التحديث سيصل للمستخدمين من جهة الخادم، اى أن المستخدمين لن يكونوا بحاجة إلى القيام بتحديث تطبيقاتهم بشكل يدوي.