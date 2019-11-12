شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مراهق أسكتلندى يصمم مدفع ليزر باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صمم مراهق اسكتلندى مدفع ليزر باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد، يمكنه تفجير البالونات وإشعال أعواد الثقاب وحتى إذابة بعض المعادن.

استلهم جابرييل مكفارلين البالغ من العمر 15 عامًا من إينفيرنيس فى اسكتلندا فكرة تصميم مدفع الليزر من خلال مقاطع فيديو لأجهزة مماثلة وقرر تطوير جهازه الخاص.

Advertisements

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، واجه مكفارلين، الذى صُنع سلاح الخيال العلمى فى غرفة نومه على مدى ستة أشهر، العديد من العقبات والمشاكل من أجل تنفيذ فكرته.

وأوضح مكفارلين إنه اشترى أجزاء من eBay لإنشاء الليزر وتركيزه بطريقة يمكن أن تجعله يفجر البالونات، إذ قال: "قمت بطباعة الجهاز بشكل ثلاثى الأبعاد ولدى مفتاح أمان متصل بمؤشر، ومن المذهل وجود جهاز من الخيال العلمى، وقد أعرب معظم الناس الذين رأوا الجهاز اعجابهم به، بينما شعر بعضهم بالقلق قليلاً لأنه جهاز خطير".

وأوضح مكفارلين إنه كان يدرس الإلكترونيات لمدة عامين وشاهد مقاطع الفيديو، وقام بقراءة الكتب، وتحدث إلى مهندسى الكهرباء قبل أن يقرر تصميم السلاح.