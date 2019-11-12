شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تنفق 94 مليار دولار على تكنولوجيا المعلومات بحلول 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مؤسسة "جارتنر" للأبحاث، أنه سيصل إجمالي إنفاق الهند على قطاع تكنولوجيا المعلومات حوالى 94 مليار دولار في عام 2020 ، مقابل 88.5 مليار دولار في عام 2019 ، أي بزيادة قدرها 6.6 %.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فسيكون عام 2020 عامًا جيدًا لإنفاق الهند على تكنولوجيا المعلومات حيث يعود المستهلكين إلى شراء الهواتف المحمولة بعد التراجع في عام 2019، وبالإضافة إلى ذلك، زاد الإنفاق التجاري على تكنولوجيا المعلومات بنسبة 6 % في عام 2019 ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة 9 % في عام 2020.

ويناقش حاليا محللي جارتنر الاتجاهات الاقتصادية الكلية التي تؤثر على سوق الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في الهند، ومن المنتظر أن يكون الدافع وراء النمو القوي في إجمالي الإنفاق على البرامج هو تطبيق برامج الشركات الذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 17 في المائة في عام 2020.

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وستساعد الزيادة المتوقعة في إجمالي الإنفاق التجاري على دفع 16 في المائة نمو الإنفاق على الهواتف المحمولة في المؤسسة في عام 2020 ، مما يدفع النمو في قطاع الأجهزة إلى 6.3%.