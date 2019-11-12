شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بصمة الإصبع المدمجة بالشاشة تصل لساعات أبل الذكية قبل الأيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت العديد من الشائعات التى تشير إلى أن شركة أبل تعمل على تطوير مستشعر بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية مع Qualcomm والتي تميل إلى أن تكون أكثر دقة من قارئ بصمات الأصابع، إلا أن براءة اختراع جديدة من أبل تشير إلى أن هذا المستشعر قد يصل إلى ساعة أبل الذكية Apple Watch قبل أن يصل إلى هواتف أيفون.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فيشير التقرير إلى أن براءة الاختراع الجديدة قد تم تقديمها في النصف الثانى من 2018، ونشرت مؤخرا، حيث تركز براءة الاختراع على تضمين الهوائي في حزام الساعة، لكنه يشير أيضًا إلى أن شاشة الساعة قد تتضمن "جهازًا واحدًا أو أكثر من أجهزة الإدخال مثل جهاز استشعار اللمس.

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وتعتمد ساعة Apple Watch حاليًا على نظام pin والاقتران و القرب من أيفون للمصادقة، ولكن بالنظر إلى أنه يمكن استخدام Apple Watch لإجراء عمليات شراء، فهذا يعني أنها قد تدعم بصمة الإصبع في النهاية، خاصة وأن النظام الضخم مثل Face ID ببساطة لا يتوافق مع Apple Watch.