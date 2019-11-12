شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ثلث البريطانيين يعتقدون أن كوكب الأرض غير صالح للحياة وعليهم السفر للفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتقد أكثر من ثلث البريطانيين أن البشر سيكونون بحاجة للعيش فى الفضاء حتماً لأن الأرض أصبحت غير صالحة للسكن، مما يبرر زيادة اهتمام المواطنين حول العالم بالمؤسسات الخاصة مثل SpaceX وVirgin Galactic وAsgardia لتسهيل سفرهم إلى الفضاء.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، فى حين سيطر القطاع العام على استكشاف الفضاء فى القرن العشرين، فقد أحدث القطاع الخاص ثورة فى سباق الفضاء هذا القرن.

ولمعرفة ما تفكر فيه المملكة المتحدة حول السفر إلى الفضاء والعيش فيه، قامت Asgardia - وهى مؤسسة خاصة تدعى أنها ستكون أول دولة فضائية – بتكليف شركة بإجراء استطلاع شمل 2،103 أشخاص.

وقال 37 فى المئة ممن شملهم الاستطاع إنه من المحتم أن يتحرك البشر عن الأرض لأن الكوكب لن يكون مناسبًا للعيش عليه، بينما قال 29 فى المئة ممن شملهم الاستطلاع إنهم سيدفعون مقابل الذهاب إلى الفضاء إذا كان من السهل الوصول إليه لعامة الناس.

بينما أكد أقل من خمس من شملهم الاستطلاع أى نحو 18 فى المئة، أنهم سيستخدمون مدخراتهم لزيارة الفضاء إذا أتيحت لهم الفرصة.

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كما سُئل الناس عن آرائهم بشأن الكائنات الفضائية، حيث اعتقد 42 فى المئة منهم أن هذه الكائنات خارج الأرض زارت الأرض أو ستزورها.

كان خُمس الذين شملهم الاستطلاع قلقين من احتمال اصطدام كويكب بالأرض، ويعتقد نفس العدد أن التحالفات الكوكبية تؤثر على مزاجهم، بينما قال ربع المجيبين أن المملكة المتحدة تحتاج إلى نظام دفاعى قوى للكويكب.