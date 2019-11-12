تكنولوجيا: لو محتار .. اعرف تشترى سمارت باند ولا سمارت ووتش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكنولوجيا الأجهزة القابلة للارتداء هى أكثر تطورا بكثير مما كانت عليه فى السابق، إذ يوجد الآن جميع أشكال وأنواع وأحجام وفئات هذا النوع من التقنية، فهناك ساعات وأساور وملابس ونظارات، وخواتم وحتى أحذية ذكية، ومع ذلك، فإن الأجهزة الأكثر شعبية والأكثر استخدامًا هى الساعات الذكية والأساور الذكية.

ونظرًا لأن الجهازين يتم ارتداؤهما على المعصم فإن العديد من المستخدمين يشعرون بالارتباك، وأصبح السؤال السائد الآن ما يميز ساعة ذكية عن سوار ذكى حيث أن كلا الجهازين دائمًا ما يشبهان وأحيانًا يؤديان نفس الوظيفة.

وإذا كنت قد شاهدت أو استخدمت كلا الجهازين، فستلاحظ أن لكل منهما بعض الميزات المشتركة، عادةً ما تحدد الساعات والأساور الذكية الوقت، وتمتلك ميزات الصحة اللياقة البدنية، بما فى ذلك عداد الخطى، أداة تحديد المسافات بسرعة، مراقب النوم، مراقب معدل ضربات القلب، وما إلى ذلك، ويمكن مزامنتها مع الهواتف الذكية، وعادةً ما يتم ارتداؤها حول الرسغين.

غالباً ما تدور الاختلافات بين كلا الجهازين حول أحجام الشاشة والأبعاد والميزات المعقدة الأخرى.

البعد وحجم الشاشة

عادةً ما تكون الساعات الذكية أكبر من الأساور الذكية، وبالمثل الشاشة، عمومًا، تتراوح شاشات الساعة الذكية عادةً بين 1 - 3 بوصات، فى حين أن أحجام السوار الذكى عادة ما يكون بحجم 0 - 1 بوصة.

بالإضافة إلى ذلك، تكون شاشات الساعات الذكية متوافقة تمامًا مع الشاشة التى تعمل باللمس بحيث يمكنك التحكم فيها بأصابعك (تمامًا كما تفعل مع هاتفك الذكي)، وهذه الميزة أصبحت متاحة أيضا فى بعض الأساور الذكية.

مزايا الـ Smartband

تركز الأساور الذكية على اللياقة البدنية، فهى مليئة بالميزات الرئيسية التى تساعدك فى الحفاظ على صحتك فى وضع جيد، إلى جانب تحديد الوقت، وعادة ما تحتوى على عدادات، وشاشات لمعدل ضربات القلب، وشاشات للنوم، وغيرها من الميزات المائلة للصحة.



سوار ذكى

مزايا الـ Smartwatch

عادةً ما تشتمل الساعة الذكية على جميع ميزات الأساور الذكية والمزيد، فعلى سبيل المثال ، يمكنك العثور على الساعات الذكية التى تحتوى على فتحات بطاقة SIM واتصال WiFi وكاميرا والتطبيقات المستقلة ومتجر التطبيقات وحتى الميزات الصحية المعقدة التى لن تجدها فى سوار ذكي.

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الاستخدام

هناك اختلاف رئيسى آخر ومحدد بين الساعة الذكية والأساور الذكية وهو متى وأين وكيف تنوى استخدام الجهاز.

الساعة الذكية مصممة بشكل مشابه تمامًا مثل الساعة العادية، هذا يعنى أن الساعات الذكية مناسبة للاستخدام اليومي. بعضها مصمم بشكل أفضل من الساعات العادية وله أحزمة قابلة للفصل والتى يمكنك مبادلتها لمناسبة أو نزهة مختلفة.

تُعتبر أدوات تتبع اللياقة البدنية الذكية، من الأدوات التى من الأفضل ارتداؤها أثناء الأنشطة الرياضية أو الترفيهية، وبالتالى لا تشتمل إلا على سوارات مطاطية معظم الوقت.

التفاعل

نظرًا لأن الساعات الذكية لديها نظام تشغيل وميزات أكثر تعقيدًا، بالإضافة إلى حقيقة أن لديها شاشة أكبر وأفضل، فإن التفاعل أكثر سلاسة وتطوراً من الجهاز مقارنةً بالسوار الذكي.

كما يمكن أن تعمل الساعات الذكية بشكل مستقل، تمامًا مثل الهاتف الذكي، ويمكنك إرسال رسائل WhatsApp إلى زملائك والرد عليها أو إرسال بريد إلكتروني.

وتأتى بعض الساعات الذكية مزودة بمكبرات صوت، مما يتيح لك تشغيل الموسيقى فى فترة الصباح.



ساعة ذكية

عمر البطارية

الساعات الذكية تتمتع بعمر افتراضى أطول للبطارية، ولكن نظرًا للعديد من الميزات المتقدمة وشاشة اللمس الملونة الكبيرة وأنشطة نظام التشغيل المعقد، عادة ما يكون عمر الساعات الذكية أقصر من عمر البطارية فى السوار الذكى.

السعر

على الرغم من أن الأسعار تعتمد عمومًا على الميزات والعلامة التجارية التى صنعتها، فإن تكلفة الساعات الذكية أكثر من الأساور الذكية.

الخلاصة

إذا كنت تبحث عن شيء أنيق ترتديه على معصمك للاستخدام اليومي، ولا تهتم بالسعر، فعليك شراء ساعة ذكية، من ناحية أخرى ، إذا كنت من النوع الذى يركز على الرياضة والصحة واللياقة البدنية، فستكون الأساور الذكية استثمارًا جيدا، فهى لا تكلف الكثير ويمكنك أيضًا ارتدائه طوال اليوم، ولكن الجانب السلبى هو أنك ستفقد بعض الميزات المثيرة للساعة الذكية.