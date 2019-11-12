كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “FocusBuds” تكشف عن سماعات “معززة للإنتاجية” على “Indiegogo”

متابعة-سنيار: “FocusBuds” هي زوج جديد من سماعات الأذن “المعززة للإنتاجية” أنشأتها “Potential X” خصيصا لمساعدتك على التركيز بشكل أكثر كثافة ومن تم زيادة إنتاجيتك.

تستخدم سماعات الأذن الذكية “EEG Neurofeedback” لمساعدتك في التركيز.

وقال مطوروها: “FocusBuds by Potential X” هو أول زوج في العالم من سماعات الأذن المعززة للإنتاجية – الطريقة التي تعمل بها هي أن أجهزة الاستشعار الحيوية المدمجة تراقب نشاط عقلك وتذكرك بإعادة التركيز كلما تشتت تركيزك.

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هذه العملية المعروفة باسم “EEG Neurofeedback” تدرب عقلك على التركيز بشكل أفضل ومنع التشتيت مع مرور الوقت.

تم دمج “FocusBuds” أيضا مع مجموعة من الميزات المتميزة مثل اتصال Bluetooth 5.0 اللاسلكي والتحكم الصوتي بلمسة واحدة وعزل الضوضاء – مما يجعلها الزوج المثالي لسماعات الأذن أثناء العمل “.

تم إطلاق “FocusBuds” عبر حملة تمويل جماعي على Indiegogo، مع تهدات تبدأ من 210 جنيه استرليني، مما يوفر 32٪ من سعر التجزئة الموصى به، ومع بقاء 16 يوما على الحملة، ساعد أكثر من 500 مؤيد بالفعل منشئي “FocusBuds” على جمع 100000 جنيه إسترليني من التمويل.