سواء كنت متعبًا من تلقي مكالمات غير مرغوب فيها من أرقام لا تعرفها، أو تحتاج إلى تجاهل بعض جهات الاتصال دون علم أصحابها بذلك، يمكنك استخدام ميزة الحظر Blocking على هواتف آيفون.

تتيح لك هذه الميزة على هواتف آيفون حظر الأشخاص الذين لا يوجدون في قائمة جهات الاتصال بناءً على رقم الهاتف، أو عنوان البريد الإلكتروني ، وكذلك حظر جهات الاتصال التي قمت بتخزين معلوماتها بالفعل.

عندما تقوم بحظر رقم هاتف أو جهة اتصال على هاتف آيفون يظل بإمكانهما ترك رسالة بريد صوتي، ولكنك لن تتلقى إشعارًا، ولن يتم تسليم الرسائل التي تم إرسالها أو استلامها. كذلك لن تتلقى جهة الاتصال إشعارًا يفيد بأن المكالمة أو الرسالة قد تعرضت للحظر. وهذا يعني أنها لن تكون قادرة على الاتصال بك.

إذا كنت تريد التحقق من الأشخاص الذين قمت بحظرهم هناك بعض الطرق التي يمكن أن تساعدك في ذلك، حيث يمكنك الوصول إليها من داخل تطبيقات محددة أو من خلال إعدادات الهاتف نفسها.

فيما يلي 4 طرق للوصول إلى جهات الاتصال المحظورة على هواتف آيفون:

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1- تطبيق الهاتف:

في الشاشة الرئيسية لهاتف آيفون الخاص بك، اضغط على قائمة الإعدادات لفتحها.

مرر لأسفل حتى تصل إلى خيار (الهاتف) Phone.

ضمن قائمة (إسكات المكالمات، وجهات الاتصال المحظورة) Call Silencing and Blocked Contacts؛ اضغط على خيار (جهات الاتصال المحظورة) للاطلاع على القائمة.

2- تطبيق FaceTime:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings على آيفون.

مرر لأسفل حتى تصل إلى (فيس تايم) FaceTime؛ اضغط عليه.

ضمن قائمة (المكالمات) Calls، اضغط على خيار (جهات الاتصال المحظورة) Blocked Contacts لرؤية القائمة.

3- الرسائل SMS:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings على آيفون.

مرر لأسفل حتى تصل إلى (الرسائل) Messages.

ضمن قائمة (SMS/MMS)، اضغط على خيار (جهات الاتصال المحظورة) لرؤية القائمة.

4- البريد الإلكتروني:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings على آيفون.

اضغط على خيار (البريد) Mail.

مرر لأسفل حتى تصل إلى قسم (تنظيم السلاسل) اضغط على خيار (محظور) Blocked؛ لرؤية قائمة جهات اتصال البريد الإلكتروني المحظورة.

تجدر الإشارة إلى أن إصدار نظام التشغيل iOS 13 يتيح لك استخدام ميزة جديدة تُسمى (إسكات المتصلين غير المعروفين) Silence Unknown Callers؛ لتجنب تلقي مكالمات من أشخاص لا تعرفهم، كما يمكنك استخدام تطبيق تابع لطرف ثالث لحظر المكالمات العشوائية على آيفون.

تساعدك هذه الميزة على حظر أرقام الهواتف التي لم تتواصل معها أبدًا من قبل وليست محفوظة لديك في قائمة جهات الاتصال، وذلك إذا كنت قد تواصلت عبر الرسائل النصية من قبل مع شخص ما ولم تحفظ رقم هاتفه، أو إذا شارك شخص ما رقم هاتفه معك في رسالة بريد إلكتروني.

لتفعيل ميزة (إسكات المتصلين غير المعروفين) يمكنك اتباع الخطوات التالية: