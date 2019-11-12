دراسة تكشف لك عن أبرز ألاعيب المتاجر لخداع المستهلكين

وجدت دراسة أكاديمية واسعة النطاق بعد تحليل أكثر من 53,000 صفحة منتج على أكثر من 11,000 متجر إلكتروني استخدامًا واسع النطاق لما أسمته “أنماطًا مظلمةً” – وهي ممارسات تهدف إلى تضليل العملاء لإجراء عمليات الشراء استنادًا إلى معلومات خاطئة، أو مضللة.

ووجدت الدراسة – التي قُدِّمت الأسبوع الماضي في مؤتمر ACM CSCW 2019 – نحو 1,818 حالة من الأنماط المظلمة الموجودة على 1,254 موقعًا، أي 11.1% من مواقع التسوق التي بلغ عددها 11,000، والتي فحصها الباحثون.

وقال الباحثون: “إن مواقع التسوق التي كانت أكثر شعبية – حسب تصنيفات (مساعد أمازون الذكي) أليكسا – كانت أكثر عرضة لأنماط مظلمة”. ولكن مع أن المقصود من الغالبية العظمى من الأنماط المظلمة لواجهة المستخدم كان خداع المستخدمين للاشتراك في النشرات الإخبارية أو السماح بجمع البيانات على نطاق واسع، فإن بعض الأنماط المظلمة كانت كريهة تمامًا، في محاولة لتضليل المستخدمين لإجراء عمليات شراء إضافية، إما عن طريق دسّ المنتجات في عربات التسوق، أو خداع المستخدمين للتصديق بأن المنتجات على وشك النفاد من المتجر.

ووجد فريق الباحثين نحو 234 حالةً عبر نحو 183 متجرًا، وفي الأسفل يمكن الاطلاع على أشهرها مع صورة توضيحية:

دس منتجات إضافية إلى سلة المشتريات دون موافقة العميل: وُجدت 7 حالات في 7 مواقع.

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ويتوقع الفريق البحثي الذي قام بهذا المشروع – والذي يتألف من أكاديميين من جامعة برينستون وجامعة شيكاغو – أن تصبح هذه الأنماط المظلمة لواجهة المستخدم أكثر شيوعًا في السنوات القادمة. وقالوا: إن أحد الأسباب هو أن هناك شركات خارجية تقدم حاليًا أنماطًا مظلمة حلًا جاهزًا، إما في شكل إضافات المتجر، والإضافات، أو خدمات تخصيص المتاجر حسب الطلب.