تويتر يطلق استبيانًا عامًا حول آلية تعامله مع الوسائط المضلِّلة أو المزيفة

يعمل تويتر بشكل مستمر لتوفير سياق حول المحتوى الذي يراه ويتفاعل معه الأشخاص عند استخدامهم للمنصة للتعرّف على ما يحدث في العالم. ومن شأن المحاولات المتعمدة لتضليل أو إرباك الناس من خلال الوسائط المزيفة أن تفسد سلامة المحادثات.

ومن هذا المنطلق، أعلن تويتر مؤخراً عن خطّته للسعي للحصول على مساهمات الجمهور بشأن سياسة جديدة للتعامل مع الوسائط المُزيَّفة والمُضلِّلة. وطلب تويتر آراء الجمهور من قبل، انطلاقاً من حرصه -كخدمة مفتوحة -أن تعكس قوانينه صوت مستخدميه. كما يؤمن بضرورة التفكير من منظور عالمي، وكذلك تسهيل فهم القرارات المتعلقة بتعديل المحتوى.

ما هي الوسائط المُزيَّفة والمُضلِّلة؟

تتطور قوانين تويتر وخدماته وميزاته بشكل دائم، بناءً على أي سلوك جديد يتم رصده عبر الإنترنت. وتتشاور المنصة بشكل منتظم مع الخبراء والباحثين لمساعدته في فهم القضايا الجديدة مثل الوسائط المُزيَّفة والمُضلِّلة. واستنادًا إلى هذه المشاورات، يقترح تويتر تعريف الوسائط المُزيَّفة والمُضلِّلة على أنها أي صور أو مقاطع فيديو أو صوت تم تغييرها أو تلفيقها بشكل كبير بطريقة تهدف إلى خداع الآخرين أو تغيير معناها الأصلي. وتعرف هذه الوسائط أيضا بـ”الديب فيك” أو “الشالو فيك”.

وفيما يلي أفكاراً استعرضها تويتر حول ما سيفعله عند رصد وسائط مُزيَّفة ومُضلِّلة تحاول عمداً خداع الآخرين أو إرباكهم:

من الممكن أن يقوم تويتر:

وضع إشعار بجانب التغريدات التي تشارك وسائط مُزيَّفة ومُضلِّلة؛

تحذير المغردين قبل مشاركتهم أو إعجابهم بتغريدات تحتوي على وسائط مُزيَّفة أو مُضلِّلة؛ أو

إضافة رابط -على سبيل المثال، إلى مقال أو لحظات تويتر- يُمكن للأشخاص من خلاله قراءة المزيد حول سبب اعتقاد عدد من المصادر أن هذه الوسائط مُزيَّفة أو مُضلِّلة.

بالإضافة إلى ذلك، إذا تضمنت تغريدة وسائط مُزيَّفة أو مُضلِّلة من شأنها تهديد السلامة الجسدية لشخص ما أو تؤدي إلى أضرار جسيمة أخرى، سيقوم تويتر بإزالتها.

يريد تويتر أن يعرف آراء الجمهور

ستجدون هنا استبياناً بسيطاً، متوفر باللغات الإنجليزية والهندية والعربية والإسبانية والبرتغالية واليابانية. أما بالنسبة للغات الغير المتوفرة، فإن فريق تويتر يعمل عن كثب مع المنظمات غير الحكومية المحلية وواضعي السياسات لضمان تمثيل وجهات نظرهم.

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وإذا فضّل الجمهور التغريد برأيهم، فسيستمع تويتر لهم أيضاً من خلال استخدامهم الوسم التالي:

#TwitterPolicyFeedback

وفي حال أرادت إحدى المنظمات مشاركة تويتر في تطوير حلول اكتشاف الوسائط المُزيَّفة والمُضلِّلة، يمكنها ملء هذا النموذج.

سيتم غلق باب تقديم المقترحات بحلول يوم الخميس 28 نوفمبر الساعة 2:59 صباحاً بتوقيت السعودية. وخلال هذه المرحلة، سيراجع تويتر المقترحات التي تلقاها لبدء عملية إدراج السياسة في قوانين تويتر، بالإضافة إلى تدريب الفرق المعنية بتنفيذ القوانين لدى تويتر على كيفية التعامل مع هذا المحتوى. وسيصدر تويتر إعلاناً آخر قبل 30 يوماً على الأقل من دخول السياسة حيز التنفيذ.

ويؤكد تويتر التزامه بخدمة المحادثة العامة على تويتر والقيام بدوره بطريقة منفتحة وبشكل يتسم بالشفافية.