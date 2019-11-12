اتصالات تطلق خطة جديدة غير محدودة في الإمارات

أعلنت شركة اتصالات Etisalat، التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، عن تقديمها اتصالات محلية ودولية غير محدودة على خطط مختارة لعملائها من الخطوط اللاحقة الدفع.

وبات بإمكان عملاء الدفع الآجل اختيار الباقة المناسبة لاحتياجاتهم مع خطط “Freedom Unlimited” الجديدة، والتمتع بحرية كاملة في الاتصال غير المحدود مع الهواتف المتحركة والثابتة في الإمارات، أو مع غالبية الوجهات الدولية، والتحدث بحرية ودون انقطاع مع الأهل والأصدقاء، والبقاء على تواصل دائم ومستمر معهم.

كما يمكن لعملاء الدفع الآجل الاستفادة من العرض الترويجي المحدود “Double Data” دون أي رسوم إضافية، وذلك عند الاشتراك في إحدى باقات “Freedom Unlimited” الجديدة المؤهلة، بحيث يمكنهم الاستمتاع بمزايا هذا العرض لمدة 12 شهرًا، بدءًا من يوم التفعيل.

وعلاوة على ذلك، يمكن للعملاء إما اختيار خيار عدم الالتزام والتمتع بحرية كاملة مع باقة الدفع الآجل، أو الاشتراك بعقد للحصول على فرصة توفير أكثر.

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ويحصل العملاء أيضًا على مزايا رائعة بأسعار معقولة والتمتع بإشتراك “Smiles Unlimited Buy 1 Get 1” عبر اشتراك رمزي بقيمة 20 درهمًا شهريًا، بالإضافة إلى الحصول على العديد من العروض وقسائم الشراء وكوبونات التخفيضات غير المحدودة من المحلات التجارية ودور السينما والمطاعم ومراكز الصحة ووكالات السفر.

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ويمكن للعملاء استخدام بياناتهم المحلية والدقائق في خطط “Freedom Unlimited” الجديدة، أثناء التجوال عبر شركاء التجوال المفضلين من اتصالات على مستوى العالم مع خدمة “Roam Like Home” ابتداءً من 100 درهمًا إماراتيًا فقط في الأسبوع.

ويستمتع عملاء “Freedom Unlimited” بما يصل إلى 100 ساعة WiFi شهريًا في أكثر من 350 موقعًا، بما في ذلك مراكز التسوق في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، وذلك عندما يتصلون بشبكة “UAE WiFi by Etisalat”.