شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تزيل تطبيقا يسمح بمراقبة مستخدمى انستجرام من متجرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزالت شركة أبل تطبيق Like Patrol من متجر التطبيقات الخاص بها، وذلك بعد عدة أيام من إرسال انستجرام رسالة تحذير إلى المطورين لمخالفتهم سياساتها ضد جمع البيانات، وكان التطبيق قد شجع المستخدمين على التجسس على أحبائهم والحفاظ على مراقبة مستمرة على أنشطة وسائل الإعلام الاجتماعية الخاصة بالآخرين.

وأراد التطبيق أن تصبح مراقبة الحسابات على Instagram أسهل من أى وقت مضى، وإنشاء خدمة يمكن من خلالها للمشتركين الذين يدفعون رسومًا الحصول على إشعارات فى أى وقت يقوم فيه شخص يتابعوه بأى نشاط على المنصة.

وكان يستهدف الأشخاص فى العلاقات، وأخبرهم أن بإمكانهم استخدام التطبيق للحفاظ على علاقتهم بشركاؤهم من خلال مراقبتهم الدقيقة على Instagram.

Advertisements

ووفقا لموقع cnet الأمريكى، أزالت أبل تطبيق Like Patrol من App Store السبت الماضى، وقالت إن التطبيق ينتهك إرشادات المتجر.

يذكر أن التطبيق ظهر لأول مرة فى متجر Apple فى يوليو الماضى، وليس لديه إصدار على Android، وقال مؤسس الشركة سيرجيو لويس كوينتيرو إن ذلك دفع الأشخاص لدفع ما يصل إلى 80 دولارًا سنويًا للتجسس على شركائهم، وكان عدد المشتركين فى شهر أكتوبر أقل من 300 شخص.