شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون بريطانيون يطورون أداة ذكية يمكنها اكتشاف متعاطى المخدرات فى دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور باحثون بريطانيون تكنولوجيا جديدة يمكنها معرفة ما إذا كان الشخص قد استخدم الهيروين، حتى لو قام بغسل يديه، مما قد يساعد الشرطة فى التعرف على متعاطى المخدرات وتجارها.

ووفقا لموقع "ديلى ميل"البريطانى، ستكون هذه الأداة الجديدة قادرة على التمييز بين أولئك الذين تناولوا المخدرات أو تماسوا معه عن غير قصد عن طريق المصافحة مع شخص آخر.

تمكن الباحثون من جامعة سورى من تطوير الأداة باستخدام عينات بصمات الأصابع من 10 مرضى طلبوا العلاج فى عيادة لإعادة التأهيل من المخدرات، والذين استخدموا الهيروين أو الكوكايين خلال الـ24 ساعة الماضية.

طُلب من المشاركين غسل أيديهم جيدًا بالماء والصابون قبل ارتداء قفازات لمدة عشر دقائق لجعل أيديهم تتعرق وتقديم عينة أخرى لبصمات الأصابع.

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تم تنفيذ نفس العملية مع 50 متطوعًا غير المتعاطين للمخدرات، مما سمح للعلماء بالتمييز بين المواد من كل مجموعة.

قالت الدكتورة ميلانى بيلى، المؤلفة المشاركة فى البحث المنشور فى مجلة علم السموم التحليلية: "يعتقد فريقنا هنا فى جامعة سورى أن التكنولوجيا التى نطورها ستجعل مجتمعاتنا أكثر أمانًا وستساهم فى تقصير الطريق لمن يحتاجون إلى المساعدة فى التغلب على إدمانهم، كما نعتقد أيضًا أن التكنولوجيا يمكنها المساعدة فى مجالات أخرى ، مثل تأكيد ما إذا كان المريض يتناول دواءه أم لا".

أضافت الباحثة كاتيا كوستا: "لقد أظهرت نتائجنا أن هذه التقنية غير الغازية والمبتكرة حساسة بدرجة كافية لتحديد المخدرات خلال عدة سيناريوهات - حتى بعد غسل الناس أيديهم باستخدام طرق مختلفة، كما أن دراستنا تظهر أن عملية غسل اليدين مهمة عند محاولة تقييم ما إذا كان شخص ما قد استخدم المخدرات".