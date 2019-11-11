شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف بقايا "وحش بحرى" ضخم فى بولندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثر علماء الحفريات فى بولندا مؤخرا، على فكّين وأسنان لوحش بحرى قديم ينتمى إلى عائلة pliosaur، وهى نوع من الزواحف البحرية الضارية، تعود إلى العصر الجوراسى، وفقا لروسيا اليوم.

وتعرف Pliosaurs بأنها أكبر الحيوانات المفترسة التى عاشت منذ نحو 150 مليون عام، ويعد هذا الاكتشاف الأول من نوعه لعلماء الحفريات البولنديين.

كما عثروا على حفريات هذه الحيوانات الضخمة الآكلة للحوم، فى حقل ذرة فى قرية Krzyzanowice، بالقرب من جبال Holy Cross فى بولندا، والتى يبلغ طول جمجمتها نحو 7 أمتار، بينما يبلغ طول جسمها أكثر من 10 أمتار، ويصل وزنها إلى عشرات الأطنان، وتملك عضة تقدر قوتها أربعة أضعاف قوة عضة ديناصور T.rex، جنبا إلى جنب مع مئات من عظام التماسيح والسلاحف القديمة.

ويبلغ طول أطول أسنان هذه الزواحف الضخمة، التى عثر عليها، نحو 68 ملم، كما أنه يملك سنا معزولة يبلغ طولها نحو 57 ملم، وعثر على هذه الأسنان المخروطية فى كتلة من الحجر الجيرى، وشظايا من الفك العلوى والفك السفلى، التى حدد العلماء أنها تعود إلى ما بين 145 مليون سنة و163 مليون سنة.

Advertisements

وأفاد العلماء بأنه عثر على أحافير هذا "الوحش البحري" فى عدد قليل من البلدان الأوروبية، وهذه هى المرة الأولى التى تظهر فيها بقاياه فى بولندا، بحسب المؤلف الرئيسى للدراسة، دانييل تايبوروفسكى، عالم الحفريات فى متحف الأرض، التابع لأكاديمية العلوم البولندية فى وارسو.

وتم تصنيف ستة أنواع ضمن عائلة ديناصورات Pliosaurs، حتى الآن، ولم يتم تحديد النوع الذى تنتمى إليه البقايا الجديدة المكتشفة مؤخرا فى بولندا.

ويأمل العلماء فى العثور على المزيد من البقايا التى تقدم معلومات إضافية حول شكل عظام هذه الزواحف الضخمة، خلال الأشهر والسنوات القليلة المقبلة.