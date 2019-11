شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من جيف بيزوس لـ مارك زوكربيرج.. اعرف أغلى ممتلكات مليارديرات التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أن تكون غنيا ومشهورا فهذا يعني أنه يمكنك شراء أي شيء وكل شيء تقريبا، سواء كان ذلك سيارات أو طائرات أو منازل، حيث يمكنك شراء ما شئت ومتى تشاء، وبالنسبة لعمالقة التكنولوجيا أمثال مؤسسي جوجل ومايكروسوفت وفيس بوك وغيرهم ، لا يختلف الأمر كثيرا، وفيما يلى نرصد مجموعة من أعلى الأشياء التي يملكها مليارديرات التكنولوجيا كما يلى:

جيف بيزوس: مؤسس أمازون

يمتلك جيف بيزوس أغنى رجل في العالم منزل في واشنطن والذى كان متحفا للنسيج في البداية، وذلك مقابل 23 مليون دولار، وقد اشتراه بيزوس في عام 2016.

مارك زوكربيرج: مؤسس فيس بوك

في حين أن الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك شخص معروف عالميا، فقد أنفق ما يقرب من 100 مليون دولار على فندقين في منطقة نورث شور في كاواي بالولايات المتحدة، وفقًا لفوربس، وقد اشترى الملياردير عقارين - أحدهما ممتد على مساحة 393 فدانًا على الشاطئ و357 فدانًا آخر من قصب السكر - في عام 2014.

بيل جيتس: مؤسس مايكروسوفت

أنفق بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، ما يقرب من 30 مليون دولار في عام 1994 للحصول على مخطوطة من 72 صفحة تعود لـ "ليوناردو دافنشي"، حيث يقال إن دافنشي كتبه في أوائل القرن السادس عشر، وهو مليء بالمخططات والكتابات والرسومات.

سيرجي براين: أحد مؤسسي جوجل

أنفق سيرجي برين مبلغًا باهظًا على يخت فاخر، حيث حصل برين على هذا اليخت الفاخر عام 2011 مقابل 80 مليون دولار، حيث كان هذا أسرع يخت في العالم ويحتوي على سينما في الهواء الطلق من بين منشآت أخرى على متن اليخت.

إيلون ماسك: مؤسس شركة تسلا

يعد إيلون ماسك، مؤسس ومدير "تسلا"، أحد أكثر المليارديرات غرابة في عالم التقنية، حيث أنفق نحو مليون دولار على سيارة غواصة "لوتس إسبريت" التي استخدمت في فيلم بوند الشهير، The Spy Who Loved Me.

مايكل ديل مؤسسة شركة Dell

في فبراير 2018، دفع مؤسس شركة Dell "مايكل ديل" أكثر من 100 مليون دولار مقابل شراء شقة تبلغ مساحتها 10،923 متر مربع في نيويورك، وفي ذلك الوقت، أفيد أنه لا يوجد منزل آخر في نيويورك قد تجاوز تكلفة 100 مليون دولار.

لاري بيج

قام لاري بيج المؤسس المشارك لشركة جوجل، بتخصيص ما يقرب من 45 مليون دولار على يخت Senses Luxury Yacht، حيث يمتلك اليخت مهبط للطائرات، و10 أجنحة فاخرة، زلاجات نفاثة من بين أشياء أخرى.

جاك ما: مؤسس علي بابا

كشفت تقارير أن "جاك ما" مؤسس موقع علي بابا الشهير"، أنفق 191 مليون دولار على منزل في هونج كونج، حيث تعد تلك المنطقة واحد من أعلى المناطق التى تضم منازل في أسيا.

لاري إليسون: مؤسس أوراكل

أنفق مؤسس شركة أوراكل حوالي 300 مليون دولار لشراء جزيرة في هاواي، والتى تبلغ مساحتها أكثر من 90،000 فدان، والجزيرة - تسمى لاناي - بها منتجعان.

إريك شميدث: أحد مؤسسي جوجل

أنفق إريك شميدث، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، حوالي 72 مليون دولار على يخت بطول 195 قدمًا يسمى Oasis.

ستيف بالمر: مؤسس مايكروسوفت

أنفق ستيف بالمر أحد مؤسسي مايكروسوفت ما يقرب من ملياري دولار على شراء فريق لوس أنجلوس كليبرز من الدوري الاميركي للمحترفين، حيث تم شراء كليبرز من قبل بالمر في عام 2014.





جان كوم: مؤسس واتس آب

المؤسس المشارك لـ واتس آب هو جامع سيارات معروف ولديه عدة سيارات Ferraris في حوزته، وقد قام بالمزاد العلني مرة واحدة في 12 بورش في عام 2018.