افضل الهواتف المقاومة للماء التي يمكنك الحصول عليها لعام 2019

الهواتف المقاومة للماء لم تكن مجرد صيحة او Trend اتبعته الشركات فحسب. بل صارت مقاومة الماء شيئاً اساسياً في اي هاتف يصدر خاصة الهواتف الرائدة لكل الشركات. فكرة مقاومة الماء مفيدة لكثير من المستخدمين للحظات التي تحتاج فيها ان يكون هاتفك فعلاً جاهزاً لتحمل ما يمكن ان يحدث له ان سقط في الماء. ستكون في مشكلة ان لم يتحمل الهاتف الماء. لذلك هذا المقال سنعرض افضل الهواتف التي تحتوي على مقاومة ماء في عام 2019.

افضل الهواتف المقاومة للماء لعام 2019

Samsung Galaxy note 10

عائلة Galaxy Note دائماً مميزة. بشكل كبير و مؤثر كل عام تصدر نسخة جديدة من هذه السلسلة بمميزات جيدة و اضافية. بداية من Galaxy Note 7 الذي كان ينفجر من تلقاء نفسه. الى Galaxy Note 10 الآن. كل هذه الهواتف تحمل شهادة مقاومة الماء و الأتربة. تحديداً شهادة IP68. مما يجعلها مناسبة لكل الظروف الخاصة بالماء. حتى عمق 2 متر ستتحمل سلسلة Note 10 الماء بدون اي مشاكل

مواصفات السلسلة

Galaxy Note 10 Galaxy Note 10+ الشاشة 6.3 بوصة بدقة 1080×2280 و من نوع Dynamic Amoled داعمة للـHDR 10 6.8 بوصة بدقة 3040×1440 و من نوع Dynamic Amoled داعمة للـHDR 10 نظام التشغيل Android 9.0 Pie واجهة One UI المعالج Snapdragon 855 معالج Exynos 9825 معالج ذاكرة الوصول العشوائي RAM بسعة 8GB بسعة 12GB الكاميرات الخلفية كاميرا ثلاثية عدسة عادية بدقة 12MP و فتحة متغيرة بين f/1.5 و f/2.4 عدسة Telephoto للتقريب البصري بدقة 12MP و فتحة f/2.1 عدسة بزاوية واسعة Ultra Wide بدقة 16MP و فتحة f/2.2 كاميرا رباعية عدسة عادية بدقة 12MP و فتحة متغيرة بين f/1.5 و f/2.4 عدسة Telephoto للتقريب البصري بدقة 12MP و فتحة f/2.1 عدسة بزاوية واسعة Ultra Wide بدقة 16MP و فتحة f/2.2 كاميرا TOF للعمق الكاميرا الامامية وحيدة بدقة 10MP و فتحة f/2.2 الحماية مستشعر بصمة مدمج اسفل الشاشة البطارية 3500mah تدعم الشحن السريع بقدرة 45Watt 4300mah تدعم الشحن السريع بقدرة 45Watt مدخل الشحن USB type C الأبعاد 151 x 72 x 7.9 mm 162.3 x 77.4 x 7.9 mm

Huawei P30 Pro

بشاشة كبيرة الحجم و حواف منحنية و ذاكرة وصول عشوائي كبيرة الحجم مع معالج رائد. و اخيراً كاميرات قوية جداً. هاتف P30 Pro لازال في قوائم الأجهزة المهمة لدى الكثير من الناس. و هو مهم في هذه القائمة لأنه حاصل على شهادة IP68 الخاصة بمقاومة الماء و الغبار بمعيار IP 68 ايضاً. و هذا ما سيساعدك كمستخدم للجهاز على تجنب الحوادث الشائعة من سقوط هاتفك في الماء. فـP30 Pro سيتحمل حتى متر و نصف من الماء لمدة 30 دقيقة

مواصفات الهاتف

المعالج معالح HiSillicon Kirin 980 دقة تصنيع 7 نانو متر ثماني النواة (2×2.6 GHz Cortex-A76 & 2×1.92 GHz Cortex-A76 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) الشاشة بحجم 6.47 بوصة من نوع OLED و بدقة 1080×2340 ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6GB او 8GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128GB او 256GB او 512GB الكاميرا الخلفية كاميرا رباعية كاميرا اساسية بدقة 40MP و فتحة عدسة f/1.6 كاميرا Periscope للتقريب البصري 5x بدقة 8MP و فتحة f/3.4 كاميرا بعدسة واسعة Ultra Wide بدقة 20MP و فتحة f/2.2 كاميرا TOF للعمق الكاميرا الأمامية كاميرا وحيدة بدقة 32MP و فتحة f/2.0 البطارية بحجم 4200mah تدعم الشحن السريع بقدرة 40Watt

Sony Xperia 1 و Xperia 5

لا نسمع عن شركة Sony كثيراً هذه الأيام. لكنها لازالت تنتج هواتف ذكية حتى اليوم لكن لا احد يشتريها كثيراً. في هاتفي Xperia الأخيرين قدمت سوني شاشة كبيرة الحجم. تركيبة كاميرات ثلاثية في الخلف. و دقة عالية للشاشات. مع بطاريات مقبولة بعض الشئ. لكن ما يخص هذا الموضوع هي شهادة IP68 الخاصة بمقاومة الماء و الغبار. فنعم هواتف Sony لازالت لديها المقاومة للماء و الغبار حتى الآن

مواصفات الهاتفين

Sony Xperia 1 Sony Xperia 5 المعالج Advertisements معالج Qualcomm Snapdragon 855 بدقة تصنيع 7 نانو متر ثماني النواة (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) الشاشة بحجم 6.5 بوصة من نوع OLED بدقة 1644×3840 و بنسبة ابعاد 21:9 بحجم 6.1 بوصة من نوع OLED بدقة 1080×2520 و بنسبة أبعاد 21:9 ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6GB الذاكرة الداخلية بسعة 64GB او 128GB بسعة 128GB الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسة الأساسية بدقة 12MP و فتحة f/1.6 كاميرا Telephoto بدقة 12MP و فتحة f/2.4 كاميرا Ultra Wide بدقة 12MP و فتحة f/2.4 الكاميرا الامامية كاميرا وحيدة بدقة 8MP و فتحة f/2.0 البطارية بحجم 3300mah تدعم الشحن السريع بقدرة 18Watt بحجم 3140mah تدعم الشحن السريع بقدرة 18Watt

Google Pixel 4 و Pixel 4 XL

من اكثر الهواتف المميزة و التي في وجهة نظر البعض محبطة لهذا العام. هواتف Pixel 4 الكاميرا القوية. التحديثات المستمرة من Google. المعالج القوي بالرغم انه ليس الأقوى. و المزايا الإضافية. و الشاشة بمعدل التحديث العال التي ستقوم بإستهلاك البطارية بسهولة. كل ما يهمنا في هذا الأمر هو شهادة مقاومة الماء و الغبار. الهاتف لديه المقاومة للماء بشهادة IP68 مما يضعه في نفس حيز الهواتف الماضية

مواصفات Pixel 4و Pixel 4XL

Google Pixel 4 Google Pixel 4XL المعالج Qualcomm Snapdrgon 855 دقة تصنيع 7 نانو متر ثماني النواة (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) الشاشة بحجم 5.7 بوصة من نوع P-Oled و بدقة 1080×2160 بحجم 6.3 بوصة من نوع P-Oled و بدقة 1440×2340 مزايا الشاشة معدل تحديث 90Hz دعم DCI-P3 100% و HDR دعم Always on Display ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6GB بسعة 6GB او 8GB ذاكرة التخزين بسعة 64GB او 128GB بسعة 128GB او 256GB من نوع UFS3.0 الكاميرا الخلفية مزدوجة العدسة الأساسية بدقة 12.2MP و فتحة f/1.7 الكاميرا الثانية بدقة 16MP و فتحة f/2.4 من نوع Telephoto الكاميرا الامامية كاميرا اساسية بدقة 8MP و فتحة f/2.0 كاميرا TOF البطارية بحجم 2800mah بحجم 3700mah سرعة الشحن دعم الشحن السريع بقدرة 18Watt مميزات اخرى دعم مقاومة الماء والغبار بشهادة IP68 الهاتف محمي بطبقة زجاج Corning Gorilla Glass 6 السماعات Stereo دعم Qi Wireless Charging

عائلة IPhone 11

لنخرج بعيداً عن هواتف الـAndroid و نذهب الى نظام IOS. عائلة IPhone 11 العائلة الأخيرة من هواتف Apple و التي تتكون من ثلاثة هواتف هي IPhone 11 و IPhone 11 Pro و IPhone 11 Pro Max من الهواتف الجيدة. كاميرا جيدة في تركيبها و استعمالها. معالج Apple A13 الرائع في الاداء. شاشة بسطوع عال و الوان جيدة جداً. و بطاريات تكفي ليوم كامل. و لكن ما يهمنا اكثر هي شهادة IP68 في الهواتف التي تمنح IPhone 11 و IPhone 11 Pro مقاومة للماء حتى عمق 2 متر لمدة نصف ساعة بينما IPhone 11 Pro Max محسن بعض الشئ ليصمد لعمق 4 متر حتى نصف ساعة. ليس سيئاً

مواصفات الهواتف

الشاشة بحجم 6.1 بوصة و بدقة 828×1792 من نوع Liquid Retina IPS LCD في IPhone 11 بحجم 5.8 بوصة و بدقة 1125×2436 من نوع Super Retina XDR OLED تدعم حساسية اللمس بمعدل 120Hz في IPhone 11 Pro بحجم 6.5 بوصة و بدقة 1242×2688 من نوع Super Retina XDR OLED تدعم حساسية اللمس بمعدل 120Hz في IPhone 11 Pro Max المعالج معالج Apple A13 Bionic بدقة تصنيع 7 نانومتر في جميع النسخ ذاكرة الوصول العشوائي RAM بحجم 4GB في IPhone 11 بحجم 6GB في باقي النسخ الذاكرة الداخلية بحجم 64GB او 128GB في IPhone 11 تبدأ من 64GB حتى 512GB في باقي النسخ الكاميرات كاميرا اساسية بدقة 12MP و فتحة عدسة f/1.8 للنسخ كلها كاميرا ثانية بدقة 12MP و فتحة عدسة f/2.4 من نوع Ultra Wide للنسخ كلها كاميرا ثالثة بدقة 12MP و فتحة عدسة f/2.0 من نوع Telephoto للتقريب البصري X2 في نسختي IPhone 11 Pro و Pro Max الكاميرا الامامية كاميرا بدقة 12MP و فتحة f/2.2 كاميرا ثانية من نوع TOF البطارية بحجم 3310mah تدعم الشحن السريع في IPhone 11 بحجم 3190mah تدعم الشحن السريع في نسخة Pro بحجم 3500mah تدعم الشحن السريع في نسخة Pro Max

هواتف اخرى لديها المقاومة للماء

هناك هواتف اخرى مقاومة للماء يمكن ذكرها في هذه القائمة. لكن حتى لا تمل من القراءة و المعلومات الكثيرة لم يتم ذكرها. لذلك فإن هواتف هذه القائمة ليست هي الهواتف الوحيدة المميزة و لديها مقاومة ماء و غبار. بل هناك هواتف اخرى لم يتم ذكرها. اي هاتف لم يتم ذكره في هذه القائمة لا يعني ذلك انه هاتف سئ. بل هو هاتف جيد و مميز بالتأكيد. و لكن بدون تفصيل هذه امثلة لهواتف مميزة لم يتم ذكرها في هذه القائمة

هواتف مميزة لديها المقاومة للماء