علوم وتكنولوجيا

افضل الهواتف المقاومة للماء التي يمكنك الحصول عليها لعام 2019

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الهواتف المقاومة للماء لم تكن مجرد صيحة او Trend اتبعته الشركات فحسب. بل صارت مقاومة الماء شيئاً اساسياً في اي هاتف يصدر خاصة الهواتف الرائدة لكل الشركات. فكرة مقاومة الماء مفيدة لكثير من المستخدمين للحظات التي تحتاج فيها ان يكون هاتفك فعلاً جاهزاً لتحمل ما يمكن ان يحدث له ان سقط في الماء. ستكون في مشكلة ان لم يتحمل الهاتف الماء. لذلك هذا المقال سنعرض افضل الهواتف التي تحتوي على مقاومة ماء في عام 2019.

افضل الهواتف المقاومة للماء لعام 2019

Samsung Galaxy note 10

عائلة Galaxy Note دائماً مميزة. بشكل كبير و مؤثر كل عام تصدر نسخة جديدة من هذه السلسلة بمميزات جيدة و اضافية. بداية من Galaxy Note 7 الذي كان ينفجر من تلقاء نفسه. الى Galaxy Note 10 الآن. كل هذه الهواتف تحمل شهادة مقاومة الماء و الأتربة. تحديداً شهادة IP68. مما يجعلها مناسبة لكل الظروف الخاصة بالماء. حتى عمق 2 متر ستتحمل سلسلة Note 10 الماء بدون اي مشاكل

مواصفات السلسلة

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10+

الشاشة

6.3 بوصة بدقة 1080×2280 و من نوع Dynamic Amoled داعمة للـHDR 10

6.8 بوصة بدقة 3040×1440 و من نوع Dynamic Amoled داعمة للـHDR 10

نظام التشغيل

Android 9.0 Pie 

واجهة One UI

المعالج

Snapdragon 855 معالج

 Exynos 9825 معالج

ذاكرة الوصول العشوائي RAM

بسعة 8GB

بسعة 12GB

الكاميرات الخلفية

كاميرا ثلاثية

عدسة عادية بدقة 12MP و فتحة متغيرة بين f/1.5 و f/2.4

عدسة Telephoto للتقريب البصري بدقة 12MP و فتحة f/2.1

عدسة بزاوية واسعة Ultra Wide بدقة 16MP و فتحة f/2.2

كاميرا رباعية

عدسة عادية بدقة 12MP و فتحة متغيرة بين f/1.5 و f/2.4

عدسة Telephoto للتقريب البصري بدقة 12MP و فتحة f/2.1

عدسة بزاوية واسعة Ultra Wide بدقة 16MP و فتحة f/2.2

كاميرا TOF للعمق

الكاميرا الامامية

وحيدة بدقة 10MP و فتحة f/2.2

الحماية

مستشعر بصمة مدمج اسفل الشاشة

البطارية

3500mah

تدعم الشحن السريع بقدرة 45Watt

4300mah

تدعم الشحن السريع بقدرة 45Watt

مدخل الشحن

USB type C

الأبعاد

151 x 72 x 7.9 mm

162.3 x 77.4 x 7.9 mm

Huawei P30 Pro

بشاشة كبيرة الحجم و حواف منحنية و ذاكرة وصول عشوائي كبيرة الحجم مع معالج رائد. و اخيراً كاميرات قوية جداً. هاتف P30 Pro لازال في قوائم الأجهزة المهمة لدى الكثير من الناس. و هو مهم في هذه القائمة لأنه حاصل على شهادة IP68  الخاصة بمقاومة الماء و الغبار بمعيار IP 68 ايضاً. و هذا ما سيساعدك كمستخدم للجهاز على تجنب الحوادث الشائعة من سقوط هاتفك في الماء. فـP30 Pro سيتحمل حتى متر و نصف من الماء لمدة 30 دقيقة

مواصفات الهاتف

المعالج

معالح HiSillicon Kirin 980

دقة تصنيع 7 نانو متر

ثماني النواة (2×2.6 GHz Cortex-A76 & 2×1.92 GHz Cortex-A76 & 4×1.8 GHz Cortex-A55)

الشاشة

بحجم 6.47 بوصة من نوع OLED و بدقة 1080×2340
ذاكرة الوصول العشوائي

بسعة 6GB او 8GB

ذاكرة التخزين الداخلية

بسعة 128GB او 256GB او 512GB
الكاميرا الخلفية

كاميرا رباعية

كاميرا اساسية بدقة 40MP و فتحة عدسة f/1.6

كاميرا Periscope للتقريب البصري 5x بدقة 8MP و فتحة f/3.4

كاميرا بعدسة واسعة Ultra Wide بدقة 20MP و فتحة f/2.2

كاميرا TOF للعمق

الكاميرا الأمامية

كاميرا وحيدة بدقة 32MP و فتحة f/2.0
البطارية

بحجم 4200mah تدعم الشحن السريع بقدرة 40Watt

Sony Xperia 1 و Xperia 5

لا نسمع عن شركة Sony كثيراً هذه الأيام. لكنها لازالت تنتج هواتف ذكية حتى اليوم لكن لا احد يشتريها كثيراً. في هاتفي Xperia الأخيرين قدمت سوني شاشة كبيرة الحجم. تركيبة كاميرات ثلاثية في الخلف. و دقة عالية للشاشات. مع بطاريات مقبولة بعض الشئ. لكن ما يخص هذا الموضوع هي شهادة IP68 الخاصة بمقاومة الماء و الغبار. فنعم هواتف Sony لازالت لديها المقاومة للماء و الغبار حتى الآن

مواصفات الهاتفين

Sony Xperia 1

Sony Xperia 5

المعالج

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معالج Qualcomm Snapdragon 855 

بدقة تصنيع 7 نانو متر

ثماني النواة (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485)

الشاشة

بحجم 6.5 بوصة من نوع OLED

بدقة 1644×3840 و بنسبة ابعاد 21:9

بحجم 6.1 بوصة من نوع OLED 

بدقة 1080×2520 و بنسبة أبعاد 21:9

ذاكرة الوصول العشوائي

بسعة 6GB

الذاكرة الداخلية

بسعة 64GB او 128GB بسعة 128GB
الكاميرا الخلفية

ثلاثية

العدسة الأساسية بدقة 12MP و فتحة f/1.6

كاميرا Telephoto بدقة 12MP و فتحة f/2.4

كاميرا Ultra Wide بدقة 12MP و فتحة f/2.4

الكاميرا الامامية

كاميرا وحيدة بدقة 8MP و فتحة f/2.0
البطارية بحجم 3300mah

تدعم الشحن السريع بقدرة 18Watt

بحجم 3140mah

تدعم الشحن السريع بقدرة 18Watt

Google Pixel 4 و Pixel 4 XL

من اكثر الهواتف المميزة و التي في وجهة نظر البعض محبطة لهذا العام. هواتف Pixel 4 الكاميرا القوية. التحديثات المستمرة من Google. المعالج القوي بالرغم انه ليس الأقوى. و المزايا الإضافية. و الشاشة بمعدل التحديث العال التي ستقوم بإستهلاك البطارية بسهولة. كل ما يهمنا في هذا الأمر هو شهادة مقاومة الماء و الغبار. الهاتف لديه المقاومة للماء بشهادة IP68 مما يضعه في نفس حيز الهواتف الماضية

مواصفات Pixel 4و Pixel 4XL

Google Pixel 4 Google Pixel 4XL
المعالج

Qualcomm Snapdrgon 855

دقة تصنيع 7 نانو متر

ثماني النواة  (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485)

الشاشة

بحجم 5.7 بوصة من نوع P-Oled و بدقة 1080×2160 بحجم 6.3 بوصة من نوع P-Oled و بدقة 1440×2340
مزايا الشاشة

معدل تحديث 90Hz

دعم DCI-P3 100% و HDR

دعم Always on Display

ذاكرة الوصول العشوائي

بسعة 6GB بسعة 6GB او 8GB
ذاكرة التخزين بسعة 64GB او 128GB

بسعة 128GB او 256GB من نوع UFS3.0

الكاميرا الخلفية

مزدوجة

العدسة الأساسية بدقة 12.2MP و فتحة f/1.7

الكاميرا الثانية بدقة 16MP و فتحة f/2.4 من نوع Telephoto

الكاميرا الامامية

كاميرا اساسية بدقة 8MP و فتحة f/2.0

كاميرا TOF

البطارية

بحجم 2800mah بحجم 3700mah
سرعة الشحن

دعم الشحن السريع بقدرة 18Watt

مميزات اخرى

دعم مقاومة الماء والغبار بشهادة IP68

الهاتف محمي بطبقة زجاج Corning Gorilla Glass 6

السماعات Stereo

دعم Qi Wireless Charging

عائلة IPhone 11

لنخرج بعيداً عن هواتف الـAndroid و نذهب الى نظام IOS. عائلة IPhone 11 العائلة الأخيرة من هواتف Apple و التي تتكون من ثلاثة هواتف هي IPhone 11 و IPhone 11 Pro و IPhone 11 Pro Max من الهواتف الجيدة. كاميرا جيدة في تركيبها و استعمالها. معالج Apple A13 الرائع في الاداء. شاشة بسطوع عال و الوان جيدة جداً. و بطاريات تكفي ليوم كامل. و لكن ما يهمنا اكثر هي شهادة IP68 في الهواتف التي تمنح IPhone 11 و IPhone 11 Pro مقاومة للماء حتى عمق 2 متر لمدة نصف ساعة بينما IPhone 11 Pro Max محسن بعض الشئ ليصمد لعمق 4 متر حتى نصف ساعة. ليس سيئاً

مواصفات الهواتف

الشاشة

بحجم 6.1 بوصة و بدقة 828×1792 من نوع Liquid Retina IPS LCD في IPhone 11

بحجم 5.8 بوصة و بدقة 1125×2436 من نوع Super Retina XDR OLED تدعم حساسية اللمس بمعدل 120Hz في IPhone 11 Pro

بحجم 6.5 بوصة و بدقة 1242×2688 من نوع Super Retina XDR OLED تدعم حساسية اللمس بمعدل 120Hz في IPhone 11 Pro Max

المعالج

معالج Apple A13 Bionic بدقة تصنيع 7 نانومتر في جميع النسخ
ذاكرة الوصول العشوائي RAM

بحجم 4GB في IPhone 11

بحجم 6GB في باقي النسخ

الذاكرة الداخلية

بحجم 64GB او 128GB في IPhone 11

تبدأ من 64GB حتى 512GB في باقي النسخ

الكاميرات

كاميرا اساسية بدقة 12MP و فتحة عدسة f/1.8 للنسخ كلها

كاميرا ثانية بدقة 12MP و فتحة عدسة f/2.4 من نوع Ultra Wide للنسخ كلها

كاميرا ثالثة بدقة 12MP و فتحة عدسة f/2.0 من نوع Telephoto للتقريب البصري X2 في نسختي IPhone 11 Pro و Pro Max

الكاميرا الامامية

كاميرا بدقة 12MP و فتحة f/2.2

كاميرا ثانية من نوع TOF

البطارية

بحجم 3310mah تدعم الشحن السريع في IPhone 11

بحجم 3190mah تدعم الشحن السريع في نسخة Pro

بحجم 3500mah تدعم الشحن السريع في نسخة Pro Max

هواتف اخرى لديها المقاومة للماء

هناك هواتف اخرى مقاومة للماء يمكن ذكرها في هذه القائمة. لكن حتى لا تمل من القراءة و المعلومات الكثيرة لم يتم ذكرها. لذلك فإن هواتف هذه القائمة ليست هي الهواتف الوحيدة المميزة و لديها مقاومة ماء و غبار. بل هناك هواتف اخرى لم يتم ذكرها. اي هاتف لم يتم ذكره في هذه القائمة لا يعني ذلك انه هاتف سئ. بل هو هاتف جيد و مميز بالتأكيد. و لكن بدون تفصيل هذه امثلة لهواتف مميزة لم يتم ذكرها في هذه القائمة

هواتف مميزة لديها المقاومة للماء

  • Razer Phone 2
  • Huawei Mate 20 Pro
  • Samsung Galaxy S10 بإصداراته المختلفة
  • LG G8X ThinQ

المصدر الأصلي : عرفني

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الكلمات الدلائليه
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