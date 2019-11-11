إشتري من أي مكان فالعالم مع شوب أند شيب Shop And Ship طريقة الإشتراك

خدمة شوب أند شيب Shop And Ship هي خدمة تقدمها شركة Aramex المعروفة عالمياً والرائدة في مجال الشحن وتوصيل الشحنات من أي مكان في العالم لأي مكان فالعالم، الشركة معروفة بإحترافيتها في التعامل مع الشحنات المختلفة وسرعة توصيل الطلبيات المختلفة حول العالم، ولذلك عندما قدمة خدمة شوب أند شيب كانت محل الترحيب من جميع المشترين عبر الإنترنت حول العالم.

من خلال هذا المقال سنعرفكم على الخدمة ومالذي تقوم به بشكل عام وكيف يمكنك الإستفادة منها وطريقة الإشتراك فيها .

ماهي خدمة شوب أند شيب Shop And Ship ؟

ببساطة للغاية خدمة شوب أند شيب Shop And Ship هي خدمة من أرامكس متوفرة في جميع الدول والبلاد التي تتوافر فيها مكاتب ومقرات لـ Aramex فكرة الخدمة ببساطة هي أنها تعمل كوسيط بينك وبين أي تاجر لا يقوم بشحن سلعته إلى بلادك وتقوم بتسهيل عملية الشحن من خلالها وذلك عن توفير مجموعة من العناوين المتنوعة التي يمكنك أن تقوم بإدخالها في مواقع التسوق المتنوعة حول العالم ليتم إرسال الشحنة إليها ومن ثم تقوم أرامكس بإرسال الشحنة إليك ومحاسبتك على تكلفة وعملية الشحن هذه .

بالطبع خدمة شوب أند شيب أصبحت منذ فترة خدمة مدفوعة ويتوجب الإشتراك فيها، مبلغ الإشتراك هو 45 دولار تدفع مرة واحدة للإشتراك الأساسي لتستفيد به مدى العمر.

طريقة الإشتراك في الخدمة :

في البداية عليك أن تتوجه إلى موقع Shop And Ship من خلال الرابط التالي https://www.shopandship.com

فورما ستصل ستحيك الشاشة الرئيسية التالية :

ستقوم الآن بالضغط على Signup ثم التوجه إلى الصفحة التالية لتكمل بيانات التسجيل بالطبع .

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بعدما تكمل كل البيانات المطلوبة منك ستتنقل إلى الصفحة التالية والتي سيطلب منك إدخال مكان الشحن وإستلام الشحنات الخاص بك.

والآن إلى جزء الدفع الخاص بك وبيانات الدفع الخاصة بك :

الآن أكملت التسجيل في خدمة شوب أند شيب .

طريقة إستخدام شوب أند شيب Shop And Ship :

الآن لنقل بأن هناك سلعة ما ترغب في شراءها وتوصيلها حتى عتبة باب منزلك، كل ما سيكون عليك فعله هو الدخول إلى الصفحة الرئيسية لـ شوب أند شيب كالتالي:

ثم إختيار البلد التي ترغب في الشحن منها ولتكن مثلاً نيو يورك وتكتبها فمربع البحث لتظهر لك العناوين المتاحة بها كالتالي :

الآن يمكنك بسهولة تتبع الشحنة من خلال رقم الشحن الذي سيصلك على بريدك الإلكتروني مباشرةً فور عملك للطلب من خلال الموقع الأساسي ثم يمكنك تتبعه من خلال رقم Shop And Ship الخاص بك.