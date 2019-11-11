تكنولوجيا: هواوي تبدأ في دفع تحديث EMUI 10 الذي يرتكز على Android 10 لهواتف P30 و P30 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة هواوي اليوم في دفع الإصدار الثابت من تحديث EMUI 10 الذي يرتكز على Android 10 لمستخدمي هواتف P30 و P30 Pro في السوق الصيني.

كانت شركة هواوي قد أعلنت خلال الفترة الماضية عن جدولها الزمني لدفع تحديث EMUI 10 لهواتفها الذكية، واليوم يتلقى مستخدمي هواتف P30 و P30 Pro التحديث بالفعل.

ولقد أشارت شركة هواوي في السابق إلى خططها لإطلاق الإصدار الثابت من تحديث EMUI 10 لمستخدمي هواتف P30 و P30 Pro في منتصف شهر نوفمبر، على أن يصل التحديث للمستخدمين عبر OTA، إلا أن إعلان هواوي الذي جاء على Weibo، أكدت من خلاله على دفع التحديث لمستخدمي الهواتف في الصين في الوقت الحالي.

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وتشير التوقعات إلى أن التحديث سيصل قريباً أيضاً إلى مستخدمي هواتف P30 و P30 Pro في الأسواق العالمية، والذي يأتي بمجموعة من المميزات الجديدة والتحسينات.

يذكر أن جدول هواوي الزمني لدفع تحديث EMUI 10 الذي يرتكز على Android 10، يشير إلى أن العملاق الصيني ستقدم التحديث لمستخدمي هواتف Mate 20 و 20 Pro في نهاية الشهر الجاري أيضاً.

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