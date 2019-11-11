الهاتف Huawei P30 Pro يبدأ بتلقي تحديث Android 10 مع واجهة EMUI 10

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد أقل من أسبوع من نشرها لخريطة الطريق، بدأت شركة Huawei الآن بإصدار تحديث EMUI 10 الأخير والذي يستند على نظام Android 10 للهاتفين Huawei P30 و Huawei P30 Pro. لنكون صادقين، كانت شركة Huawei قد أخبرتنا في وقت سابق أنها ستقوم بإصدار هذا التحديث لهذين الهاتفين في وقت ما في منتصف شهر نوفمبر الجاري.

أعلنت شركة Huawei في حسابها الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo أن التحديث الجديد يجب أن يصل إلى ملاك الهاتفين Huawei P30 و Huawei P30 Pro في أي لحظة الآن، مما يشير إلى أن النسخ العالمية ستحصل عليه بعد فترة وجيزة. يوفر تحديث EMUI 10 تصميمًا جديدًا لواجهة المستخدم ويجلب معه جميع الميزات التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 10.

وبغض النظر عن الهاتفين Huawei P30 و Huawei P30 Pro، فينبغي لملاك الهاتفين Huawei Mate 20 و Huawei Mate 20 Pro أيضًا توقع هذا التحديث قبل نهاية هذا الشهر.