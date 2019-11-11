سامسونج توقع صفقة حصرية مع شركة مُصنعة لزجاج Ultra Thin Glass من أجل هواتفها القابلة للطي المستقبلية

فاطمة أيت طالب - دبي - وقعت شركة سامسونج إتفاقية حصرية مع شركة Dowoo Insis من أجل الزجاج المرن Ultra Thing Glass، والذي سيتم إستخدامه في الهواتف الذكية القابلة للطي في المستقبل. التفرد يعني أن شركة Dowoo Insis ستبيع Ultra Thing Glass لشركة سامسونج فقط وليس لأي شركة أخرى.

حاليًا، يمكن للشركة إنتاج نحو 500 آلف وحدة شهريًا. يُعتقد أن هذا الزجاج المرن يمتاز بسمك يصل إلى 30 ميكرون، أي أقل من الشعر البشري. ومع ذلك، فهو لا يزال أكثر مرونة من مادة البلاستيك المستخدمة في Galaxy Fold الحالي، على الأقل عندما يتعلق الأمر بالخدوش.

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تلقت شركة Dowoo Insis إستثمارات بقيمة 12 مليار وون كوري من شركة سامسونج كجزء من هذه الصفقة الحصرية. يُعتقد أن العقد الموقع متوسط إلى طويل الأجل، وتتطلع شركة سامسونج إلى ضخ المزيد من الأموال في شركة Dowoo Insis حتى تتمكن من توسيع طاقتها الإنتاجية من خلال تعزيز منشآتها الحالية في كوريا الجنوبية وبناء منشآت جديدة في فيتنام.

يُقال أن شركة سامسونج تخطط لبيع 5 إلى 6 ملايين هاتف ذكي قابل للطي في العام المقبل، لذلك يجب أن تكون شركة Dowoo Insis قادرة على توفير ما يكفي من طبقات Ultra Thing Glass. وفي حالة إذا إرتفع الطلب على هواتف سامسونج القابلة للطي، فسوف تحتاج إلى رفع معدل الإنتاج أكثر لتوفير ما يكفي من الوحدات من أجل السنوات القادمة. على الأقل، لن تقلق شركة سامسونج من إقدام الشركات الأخرى على شراء طبقات Ultra Thing Glass من شركة Dowoo Insis.