الإعلان رسميًا عن الهاتف Sharp AQUOS V مع المعالج Snapdragon 835

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Sharp للتو عن هاتف جديد يُدعى Sharp AQUOS V. هذا عبارة عن هاتف من الفئة المتوسطة يضم معالج مثير للإهتمام يعود تاريخه إلى العام 2017، وهذا المعالج هو Snapdragon 835. ومن ناحية أخرى، أنت تحصل على شاشة خالية من القطع أو الثقب، وكاميرا مزدوجة، وبطارية بسعة 3090mAh.

يأتي الهاتف Sharp AQUOS V الجديد مع شاشة IPS LCD بحجم 5.93 إنش وبدقة +FullHD، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل، فضلا عن كاميرتين في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأولى وبدقة 13 ميغابكسل أيضًا للكاميرا الثانية علمًا أن الكاميرا الأولى تضم عدسة بفتحة 2.0 وتدعم تقنية تثبيت الصورة OIS. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع.

Advertisements

كما سبق وأشرنا، الهاتف Sharp AQUOS V الجديد يضم المعالج Snapdragon 835 وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 3090mAh تدعم الشحن من خلال منفذ USB Type-C. وفيما يخص نظام التشغيل، فالهاتف Sharp AQUOS V الجديد يأتي مسبقًا مع نظام Android 9 Pie، ويدعم البلوتوث 5.0، كما أنه يضم منفذ السماعات 3.5mm في الركن الأيمن العلوي.

الهاتف Sharp AQUOS V متوفر بالفعل للشراء في تايوان مقابل ما يُعادل 230 دولار أمريكي باللون الأسود. وللآسف، ليست هناك حاليًا أي معلومات حول موعد إطلاق هذا الهاتف على الصعيد العالمي.