تعرف على اسم شاشات هاتف Galaxy S11 المرتقب

أظهرت وثيقة من مكتب حقوق الملكية الفكرية الكوري KIPO بأن شركة سامسونج سعت إلى الحصول على حقوق علامة تجارية جديدة لشاشات الهواتف الذكية، وذلك في وقت يُنتظر فيه أن تعلن الشركة عن هاتفها الذكي الرائد القادم مطلع العام المقبل.

وفي الوثيقة، غيرت سامسونج اسم العلامة التجارية لشاشات (أولد) OLED إلى SAMOLED، ومن المعروف أن سامسونج استخدمت خلال السنوات الماضية اسم Super AMOLED للشاشات، التي كانت من أوائل الشركات التي اعتمدتها تقريبًا في جميع هواتفها الذكية.

وفي تسريب منفصل، كشف أحد المسربين المشهورين على تويتر أن هاتف (جالاكسي إس11) Galaxy S11 المرتقب سوف يتوفر بالألوان: الأسود، والرمادي، والأزرق، أما النسخة الأصغر والأرخص ثمنًا من الهاتف: (جالاكسي إس11إي) Galaxy S11e، سوف تتوفر بالأزرق، والرمادي، والوردي.

يُشار إلى أن سامسونج أطلقت هواتف (جالاكسي إس10) Galaxy S10 في وقت سابق من العام الحالي مع شاشة (ديناميك أمولد) Dynamic AMOLED، وهي نوع من شاشات (أولد) OLED تمتاز بدعم تقنية (البعد الديناميكي العالي) HDR10+ مع كثافة عالية تبلغ 526 بكسل في البوصة الواحدة.

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أما الاسم الجديد SAMOLED فهو قد يشير بوضوح إلى أنه اختصار لـ Samsung OLED، وهو متخلف عن اسم (سوبر أمولد) Super AMOLED الذي تمتلك حقوقه شركة سامسونج أيضًا.

هذا؛ وقد نشر المسرب – الذي تحدث عن ألوان هواتف (جالاكسي إس11) المرتقبة – أن هاتف (جالاكسي إس10 لايت) Galaxy S10 Lite – النسخة المخففة من (جالاكسي إس10) – سوف تتوفر بالأسود، والأزرق، والأبيض، في حين سوف تتوفر (جالاكسي نوت 10 لايت) Galaxy Note 10 Lite بالأحمر، والفضي، والأسود. أما الإصدار القادم من سماعة الأذن اللاسلكية (جالاكسي بدز) Galaxy Buds سوف تتوفر بالأزرق، والوردي، إضافةً إلى اللونين الحاليين: الأسود، والأبيض.