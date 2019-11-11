آبل تزيل تطبيق التجسس على إنستاجرام من متجرها

أزالت شركة آبل تطبيق Like Patrol من متجر تطبيقاتها آب ستور App Store قائلة: إن التطبيق انتهك إرشاداتها، وذلك بعد مرور عدة أيام من إرسال منصة إنستاجرام رسالة وقف إلى مطوري التطبيق لمخالفته سياساتها ضد جمع البيانات.

وشجع التطبيق التجسس على الأحباء والأصدقاء والحفاظ على مراقبة مستمرة لأنشطة الأشخاص على منصات التواصل الاجتماعي.

ويريد التطبيق أن يجعل التجسس على إنستاجرام أسهل من أي وقت مضى، وإنشاء خدمة يمكن من خلالها للمشتركين الذين يدفعون رسومًا الحصول على إشعارات في أي وقت يعلق فيه شخص يتابعوه على صورة أو يعجب بها.

ويستهدف Like Patrol الأشخاص الذين ضمن علاقات، ويخبرهم أن بإمكانهم استخدامه لمراقبة مع من يتحدث الشريك على إنستاجرام، ويوفر تحليلات حول من يتفاعلون معه.

وأزالت آبل التطبيق من متجرها، والذي ظهر لأول مرة في متجر الشركة في شهر يوليو، وليس لديه إصدار على أندرويد.

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وقال مؤسس الشركة، سيرجيو لويس كوينتيرو Sergio Luis Quintero: لقد كلف الأشخاص ما يصل إلى 80 دولارًا سنويًا للتجسس على شركائهم، وكان عدد المشتركين في شهر أكتوبر أقل من 300 شخص.

وبالرغم من أن التطبيق لا يصنف نفسه على أنه من تطبيقات التجسس، المستخدمة عادةً من قبل الشركاء لتتبع المعلومات الخاصة، مثل بيانات الموقع وسجلات المكالمات والرسائل النصية وجهات الاتصال، إلا أن خبراء الأمن وجدوا أنه يشجع سلوك التجسس من خلال مراقبة أنشطة الناس على منصات التواصل الاجتماعي.

ويرسل التطبيق تنبيهات بحسب نوع الجنس، مما يتيح للمشتركين معرفة ما إذا كان الأشخاص الذين يتابعونهم قد تفاعلوا مع مشاركات من الرجال أو النساء، وادعى كوينتيرو أن لدى التطبيق خوارزمية لاكتشاف ما إذا كانت المنشورات من أشخاص جذابين.

وقال متحدث باسم شركة فيسبوك المالكة لمنصة إنستاجرام: جمع البيانات ينتهك سياساتنا ونتخذ إجراءات ضد الشركات التي نجد أنها تشارك في ذلك السلوك، وتراجع الشركة التطبيقات الأخرى من مطور Like Patrol والتي قد تنتهك إرشادات التطوير.