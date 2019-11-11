طريقة الإشتراك في نظام Tedata الجديد والحصول على الجيجابايت الهدية مجاناً

منذ أيام أصبح يمكنك أن تشترك مجاناً في نظام Tedata الجديد الخاص بالشركة من خلال موقع الشركة الجديد والحصول على سعة تحميل وجيجابايت مجاناً فور إشتراكك سواءً كنت تشترك في أول الشهر أو منتصفه أو في أي وقت، النظام الجديد مميز وأفضل من القديم بكثير فمن المفترض وبحسب الكثير من تجارب الناس أن هذا النظام أدق في نظام المحاسبة وإستهلاك الباقات المتنوعة.

من المفترض أن تتم عملية الإنتقال تلقائياً لجميع الخطوط والأجهزة التي تدعم نظام الـ VDSL وأن يتم الإشتراك مجاناً على النظام الجديد وقد تصلك رسالة على هاتفك المحمول الذي قمت بتسجيله مع تسجيلك لخط الإنترنت الأرضي تفيد بإنتقالك تلقائياً ولكن كعادة جميع الشركات مع نقل العملاء إلى الأنظمة الجديدة فإن عملية الإنتقال تتم تدريجياً وقد لا ترغب في الإنتظار لفترة طويلة حتى يتم نقلك على النظام الجديد وإليك الآن طريقة الإنتقال إلى النظام الجديد بسرعة والحصول على سعة التحميل المجانية.

طريقة الإشتراك في نظام Tedata الجديد :

في البداية قم بالتوجه إلى الموقع الجديد لشركة Tedata أو We من خلال هذا الرابط أو من خلال كتابة الموقع الخاص بهم، https://my.te.eg.

عندما تدخل إلى الموقع للمرة الأولى ستجده يحيك بالشاشة التالية :

بالطبع ولأننا سنقوم بالإشتراك للمرة الأولى سنقوم بالدخول على زر “تسجيل” لتنتقل تلقائياً إلى الصفحة التالية :

Advertisements

الآن ستقوم بإدخال رقم الهاتف الأرضي الذي تمتلكه والذي يقمت بتوصيل الإنترنت عليه وستقوم بالطبع بالتأكد بأنك لست روبوت وتضغط أكمل لينقلك إلى الصفحة التالية ولكن قبل أن ننتقل تأكد أن يكون هاتفك المحمول المسجل موجود إلى جانبك.

ملحوظة : قد لا يستجيب الموقع إلى رقم الخدمة الخاص بك لا تقلق وعاود المحاولة لاحقاً حتى يكون خط الإنترنت الخاص بك إنتقل إلى هذا الموقع.

الآن ستقوم بملئ البيانات وإدخال الكود الذي وصل لك عبر هاتفك المحمول، تذكر أن إسم المستخدم هذه المرة هو الرقم الذي تمتلك الخدمة عليه وستقوم بعمل كلمة سر جديدة والموافقة على الشروط ثم الضغط على تسجيل.

بعد أن تتم هذه البيانات ستكون قد أكملت عملية التسجيل ويمكنك تسجيل الدخول في الموقع وستجد رسالة وصلت لك على هاتفك المحمول تؤكد تسجيلك في الموقع الجديد وستنتقل تلقائياً إلى الشاشة التالية لإدارة حسابك على الموقع الجديد.

بالطبع عندما تنهي إشتراكك في الموقع الجديد ستجد أنه تلقائياً تم إعادة الباقة التي قمت بالإشتراك فيها سابقاً إليك وهذا يعني إن كنت تستخدم باقة 100 جيجابايت ستعود إليك كاملة ويتم نقلك إلى باقة ال140 جيجابايت مثلما حدث معي بالأعلى وهي ليست سعة تحميلية مجانية أو هدية مقدمة من الشركة لك ولكن هي مجرد إعادة تشغيل للعداد الخاص بالـ Gigabytes.