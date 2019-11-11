كيف تستفيد من Chrome و Firefox في عروض الجمعة السوداء 2019

الجمعة السوداء من كل عام يوم منتظر بشدة لدى العديد من الناس. بسبب التخفيضات الواسعة حول العالم على العديد من المنتجات سواء كانت الإلكترونيات او ضروريات المعيشة او ملابس او اي شئ. يعد هذا اليوم بمثابة احتفال تسوق عالمي. يحضره العديد من الناس كل عام ليستمتعوا بتخفضيات جيدة من كل انحاء العالم. في هذا الموضوع سنساعدك. في هذا الموضوع سنستعرض لك اضافات على Google chrome و firefox تساعدك على الحصول على عروض جيدة. فتابع هذا الموضوع.

اهم اضافات الجمعة السوداء على Chrome و firefox

Price Rocket

هذه الإضافة تساعدك لتتبع الأسعار المختلفة للمنتج الذي تريد شرائه. حيث انها تعرف متى تقوم البحث عن منتج معين و تقوم هي بالبحث بشكل تلقائي عن نفس ذلك المنتج في متاجر مختلفة حول العالم. و تقارن بين سعر كل متجر و مميزاته. و في النهاية اذا وجدت سعراً افضل للمنتج الذي تقوم بشرائه ستقوم بإخطارك بانه يمكنك شراء نفس المنتج من متجر ما بسعر افضل من المتجر الذي تقوم بشراء المنتج منه. هذه الإضافة لن تضايقك و انت تقوم بالشراء من اي متجر. بل ستخطرك فقط ان وجدت عرضاً افضل. كأنها مساعدك الشخصي

Amazon Assistant

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معروفة بشكل عالمي بأن Amazon هو اكثر المواقع التي ستجد عليها العروض المختلفة التي تريد. لذلك فإن Amazon سيحصى بالعديد من الزوار في هذا اليوم. و الذي يمكن ان يحصل منهم على عرض تريد انت الحصول عليه. لذلك هذه الإضافة ستكون مساعدة بشكل كبير. حيث ان هذه الإضافة ستخبرك بكل العروض الموجودة على Amazon و ستنقل لك كل عرض لحظة اطلاقه و نشره. كم يمكنك انشاء قائمة منتجات تريدها لتصل اليها بشكل اسرع.

Coupons at Checkout

الكثير من المواقع تلجأ الى نظام آخر في التخفيضات. بدلاً من خفض سعر منتج معين او مجموعة منتجات يمكنها تخفييض اسعار العديد من المنتجات. مرة واحدة بناء على رغبتك عن طريق الكوبونات. الكوبونات او قسائم الشراء هي اكواد يتم اضافتها قبل دفع سعر المنتج مباشرة. لتخفيض نسبة او مبلغ مالي من السعر الأساسي للمنتج. هذه الإضافة ستساعدك على اضافة فسائم الشراء بشكل مباشر قبل عملية دفع سعر المنتج لتوفير بعض المال الذي يمكنك الإستفادة منه

Honey

هذه الاضافة تعتبر اشهر اضافة في هذه القائمة. هي لنفس فكرة الكوبونات الخاصة بالإضافة السابقة. لكن الفكرة في هذه الإضافة ليست فقط لعرض قسائم شراء ممكن استعمالها. لا اضافة Honey تفعل اكثر من ذلك. هي تبحث عن كل قسائم الشراء الممكنة. و تقوم بتجربة كل القسائم بشكل تلقائي لتصل الى افضل سعر يمكنك دفعه. مقابل المنتج. يمكنك ان تجرب اي قسيمة شراء فتخفض ثمن المنتج بنسبة ما. لكن بهذه الإضافة فاذا كان هناك ما يمكنه تخفيض السعر بشكل اكبر فستقوم بتطبيقه مباشرة.