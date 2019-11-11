شركة OnePlus تصنع بيانو بإستخدام 17 وحدة من الهاتف OnePlus 7T Pro

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فاطمة أيت طالب - دبي - في الأسبوع الماضي، قامت شركة OnePlus بنشر صورة مظلمة على شبكة تويتر مع عبارة ” قادم قريبًا “. هذا دفع الناس للإعتقاد بأن الشركة ستُطلق هاتفًا آخر. حسنًا، هذا التخمين خاطئ لأنه إتضح الآن أن هذا المنتج ليس سوى بيانو.
نعم، لقد كشفت شركة OnePlus للتو عن ذلك، فقد أطلقت على هذا البيانو إسم OnePlus Phone Piano. في الواقع، هذا ليس بيانوًا عاديًا، فهو مصنوع بإستخدام 17 وحدة من الهاتف OnePlus 7T Pro. لقد تم ترتيب هذه الوحدات في خط لإنشاء لوحة مفاتيح سلسة ومصقولة، وينبغي أن تسمح الشاشة المتقدمة للهاتف OnePlus 7T Pro والتي تمتاز بمعدل التحديث 90Hz لعازفي البيانو بعزف البيانو على هاتف OnePlus بسلاسة.
من غير المحتمل أن تبيع OnePlus هذا البيانو، ولكن ستحصل على فرصة لتجربته إذا كنت تعيش في المملكة المتحدة أو فرنسا أو ألمانيا أو فنلندا. إليكم الجدول الزمني لجولة OnePlus الأوروبية القصيرة :
سيرافق عازف البيانو كريم قمر شركة OnePlus خلال هذه الجولة وستقوم الشركة أيضًا بتلقي طلبات الأغاني إذا كنت ترغب في تكريسها لشخص ما.
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