تقرير جديد يقترح قدوم الهاتف Galaxy S11 بثلاثة أحجام مختلفة، وخمس طرازات في المجموع

فاطمة أيت طالب - دبي - يُرجى التعامل مع هذه المعلومات التي سنسردها الآن بأقل قدر من الحماسة، على الرغم من أنها تأتي من مصدر لطالما كان صادقًا في الماضي. أما وقد قلنا ذلك، فقد كشف لنا المسرب الأمريكي الشهير https://twitter.com/evleaks/status/1192975629148475393 والمعروف بإسم الشهرة evleaks الآن أن الهاتف Galaxy S11 سيأتي بثلاثة أحجام مختلفة.

ووفقا لهذه المعلومات الجديدة، فيبدو أنه ستكون هناك ثلاث طرازات من الهاتف Galaxy S11 تمتاز على التوالي بأحجام تبلغ 6.4 إنش و 6.7 إنش و 6.9 إنش. وبغض النظر عن الحجم، فقد ذكر Evan Blass كذلك أن الطرازين الأصغر حجمًا سيكونا متوفرين بطرازات تدعم 5G و 4G مما يجعل الهاتف الأكبر حجمًا هو الوحيد المتوفر بنسخة واحدة تدعم 5G فقط.

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التقرير الجديد كشف لنا كذلك أن جميع الطرازات الخمسة ستضم شاشات منحنية الطرفين، وهذا ما يعني بأننا لن نرى شاشات مسطحة مثل تلك التي تم إستخدامها في الهاتف Galaxy S10e. وبصرف النظر عن المواصفات التقنية، فقد كشف لنا التقرير الجديد كذلك أنه سيتم الكشف عن سلسلة هواتف Galaxy S11 Series الجديدة في منتصف أو في أواخر شهر فبراير من العام المقبل.

للآسف، هذه هي جل المعلومات التي كشف لنا عنها Evan Blass عن سلسلة هواتف Galaxy S11 Series، ولكننا نتوقع ظهور المزيد من المعلومات حول هذه السلسلة في قادم الأسابيع والأشهر.