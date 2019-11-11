آبل قد تطلق نظارة الواقع المعزز “الثورية” في 2022

أفاد تقرير إخباري جديد بأن شركة آبل تخطط لإصدار أول خوذة واقع معزز في عام 2022، ثم في عام 2023 سوف تطلق نظارة للواقع المعزز، وذلك على عكس تقارير سابقة أفادت بأن ذلك سيكون أبكر من ذلك.

ويُشاع منذ مدة طويلة عزم آبل الدخول في سوق الواقع المعزز، خاصةً في ظل التوقعات بأن تكون الثورة القادمة في عالم التقنية – بعد الأجهزة المحمولة – لمجالي الواقع المعزز، والواقع الافتراضي. ولكن تاريخ دخول الشركة في هذا المجال لم يكن واضحًا مع تكتم الشركة على الأمر، مع أن تقارير سابقة توقعت أن يكون ذلك في عام 2020.

والآن أفاد موقع The Information بأن شركة آبل أخرت الجدول الزمني المشاع إلى عام 2022، وذلك بسبب صعوبات تطوير التقنية. وبالإضافة إلى الجدول الزمني الجديد، قدم تقرير الموقع تفاصيل جديدة بشأن نظارة الواقع المعزز من آبل، والتي تحمل الاسم الرمزي (إن301) N301. ومن المفترض أن تشبه النظارة نظارة الواقع الافتراضي (أوكولوس كوست) Oculus Quest التي أُطلق في شهر أيار/مايو الماضي.

ووفقًا للتقرير، فإن النظارة سوف تدعم تقنيتي الواقع المعزز، والواقع الافتراضي، وتستخدم الكاميرات الخارجية لرسم خريطة لمحيط المستخدم، بما في ذلك الأشخاص، والأثاث، والغرفة، وهي تحتوي على شاشة عالية الدقة لإظهار المعلومات، ودمج الكائنات الافتراضية مع العالم الحقيقي. وقد أُبلغ الموظفون بأن الشركة سوف تتواصل مع المطورين لبناء برنامج النظارة في عام 2021.

وبعد أن تطلق آبل نظارة الواقع المعزز الكبيرة، تخطط الشركة لإطلاق نظارات أخرى تشبه النظارات الطبية، ولكنها تدمج تقنية الواقع المعزز. وخلافًا للنظارات الكبيرة، فإن النظارة الأخرى سوف تُصمم على نحو يسمح بارتدائها لمدة أطول، إذ تشير المعلومات إلى أن “النماذج الأولية الحالية تشبه النظارات الشمسية المرتفعة الثمن مع إطارات سميكة تضم البطارية والمعالج”.

Advertisements

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وكان (تيم كوك) – الرئيس التنفيذي لشركة آبل – قد قال سابقًا: إنه يعد الواقع المعزز “فكرةً عظيمةً، مثل الهاتف الذكي”، إذ قال في عام 2017 لصحيفة الإندبندنت: “إن الهاتف الذكي للجميع، علينا ألا نفكر في أن آيفون موجه لمجموعة سكانية معينة، أو بلد، أو سوق رأسي: إنه للجميع. أعتقد أن الواقع المعزز بذات العظمة، إنه عظيم”.

ويبدو أن نظارات الواقع المعزز التي تعمل عليها آبل مصممة للوفاء بهذا الوعد، إذ ذكر موقع The Information أن كبار المديرين قالوا: إنهم يعتقدون أن الجهاز قد يحل محل جهاز آيفون في غضون عقد تقريبًا.

ومع نضوج سوق الهواتف الذكية، تتطلع شركة آبل، ومعها العديد من شركات التقنية الأخرى، إلى الواقع الافتراضي والمعزز بكونها مستقبل التقنية. وتعمل آبل منذ سنوات على شراء شركات التقنية الأصغر المتخصصة في هذا المجال. وكذا فعلت الشركات المنافسة، مثل: فيسبوك، ومايكروسوفت، وجوجل، إذ تستثمر جميعها في مشاريع، مثل (هولولنز) HoloLens، و(أوكولوس) من فيسبوك.