شاهد إطلاق سبيس إكس للدفعة الثانية من أقمار الإنترنت

تستعد شركة الفضاء سبيس إكس SpaceX لإطلاق 60 قمرًا صناعيًا في وقت واحد، وإرسالها إلى المدار عبر صاروخ فالكون Falcon 9، الذي سبق أن وصل إلى الفضاء أربع مرات.

وتعد الأقمار الصناعية جزء من مشروع ستارلينك Starlink الخاص بشركة سبيس إكس – وهي مجموعة من الأقمار الصناعية التي تأمل الشركة أن توفر في نهاية المطاف خدمة إنترنت سريعة في أي مكان في العالم تقريبًا.

وقالت رئيسة الشركة، جوين شوتويل Gwynne Shotwell: إن الشركة تأمل في البدء في تقديم الخدمات للعملاء في منتصف عام 2020، لكن هناك العديد من الخطوات التي يجب إكمالها قبل أن تبدأ سبيس إكس تزويد العملاء الخدمة.

وتخطط الشركة بحلول منتصف عام 2020، وبعد ست عمليات إطلاق للأقمار الصناعية، لبدء تقديم الخدمة إلى أجزاء من أمريكا الشمالية من خلال محطات المستخدمين الأرضية، على أن توفر الخدمة للعملاء في جميع أنحاء العالم بعد أن تكمل الشركة 24 عملية إطلاق.

وحصلت سبيس إكس على موافقة لجنة الاتصالات الفيدرالية لإطلاق 12 ألف قمرًا صناعيًا كجزء من منظومة ستارلينك Starlink، وطلبت الشركة من اللجنة القدرة على التواصل مع 30 ألف قمرًا صناعيًا إضافيًا، وبذلك يصل إجمالي طموحاتها للمشروع إلى 42 ألف قمرًا صناعيًا.

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وأطلقت الشركة حتى الآن 60 قمرًا صناعيًا فقط في شهر مايو، وكان الإطلاق ناجحًا على نطاق واسع، لكن الشركة فقدت الاتصال بثلاثة أقمار صناعية بعد فترة وجيزة.

وأثار بعض علماء الفلك مخاوف من أن لمعان الأقمار الصناعية قد يتداخل مع المراصد العلمية، وقال الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك Elon Musk: إنه من الممكن تغيير اتجاه القمر الصناعي لتقليل الانعكاس الشمسي إلى الحد الأدنى خلال التجارب الفلكية الهامة.

وفي حال نجحت عملية الإطلاق، فإنها تشكل خطوة كبيرة للأمام لطموحات الشركة في مجال الإنترنت عبر الفضاء، بحيث تأمل الشركة أن تضاعف عدد أقمار مشروع ستارلينك في المدار من خلال عملية الإطلاق اليوم.

ومن المقرر الأقمار الساعة 6:56 مساءًا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة من كيب كانافيرال بولاية فلوريدا في حال كانت الظروف الجوية مواتية لمحاولة الإطلاق، على أن يبدأ البث المباشر للحدث في حوالي الساعة 6:41 مساءًا.