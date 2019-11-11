شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "أبل" قد تؤجل إطلاق نظارة الواقع المعزز الخاصة بها حتى 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن شركة أبل قد تؤجل إطلاق نظارة الوقع المعزز الخاصة بها حتى عام 2020، حيث تدعى مصادر المعلومات أن شركة أبل عقدت عرضًا تقديميا داخليًا فى شهر أكتوبر، أشارت خلاله إلى أنها تتوقع إصدار سماعة الرأس AR فى عام 2022.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، أشار التقرير إلى أن تصميم نظارة أبل سيشبه تصميم نظارة Oculus Quest بشكل سطحى، ولكن سيكون له عدسات "عالية الدقة" (ربما شاشات 8K المشهورة سابقًا) التى تتيح للمستخدمين قراءة "الكتابة الصغيرة"، وعلى الرغم من أن وجود الكاميرات فى الخارج متوقع عملياً بالنسبة للسماعات فى هذه المرحلة، فإن شركة آبل تعد بتجربة سلسة نسبيًا تسمح للناس بالوقوف أمام الأشياء الرقمية وخلفها.

Advertisements

وفيما يتعلق بالنظارات تشير التقارير إلى أن النماذج الأولية الحالية تشبه "النظارات الشمسية مرتفعة الثمن" التى تحتوى على "إطارات سميكة" لإيواء المعالجات والبطارية، وقال مصدر للمعلومات إن كبار المديرين أخبروا الموظفين أن الإصدارات الأحدث من النظارات يمكن أن تتجنب الحاجة إلى أجهزة أيفون بالقرب منها.