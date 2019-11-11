شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الآلاف من كرات "البيض الجليدى" الغريبة تغمر شاطئا فى ظاهرة جوية نادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غمرت الآلاف من كرات "البيض الجليدي" الغريبة، شاطئا في فنلندا، وهي ظاهرة جوية نادرة، يقول الخبراء إنها تحدث فقط في ظروف خاصة للغاية، بحسب روسيا اليوم.

والتقط المشهد الرائع لكرات الثلج التي يتخذ شكلها شكل البيض، وهي تغطي الشاطئ الاسكندنافي بأكمله، في جزيرة هايلوتو في خليج بوثنيا الواقع بين الساحل الغربي لفنلندا والساحل الشرقي للسويد.

وتمكن المصور الفوتوغرافي الهاوي ريستو ماتيلا، عندما كان يستمتع بالمشي على الشاطئ القريب من مدينته أولو، برفقة زوجته، في الطقس المشمش والعاصف، ثم غمر هذا المشهد المذهل الشاطئ بشكل مفاجئ.

ويقول الخبراء إن السبب في هذه الظاهرة هو عملية نادرة تدفع فيها الرياح قطعا صغيرة من الجليد حتى تصبح بيضاوية الشكل.

وصرح ماتيلا: " كنت مع زوجتي على شاطئ مارجانيمي، وكان الطقس مشمسا وعاصفا، وكانت درجة الحرارة نحو 1 درجة مئوية، وفجأة، وجدنا هذا المنظر المذهل، ثلوج وبيض جليدي يمتد على طول الشاطئ".

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وأشار إلى أن كرات الجليد امتدت على مساحة 100 قدم (نحو 30 مترا) من الشاطئ، وكان بعضها بحجم كرة القدم تقريبا، فيما كانت البقية أصغر حجما منها أو أكبر قليلا.

وأضاف المصور الهاوي: "كان ذلك منظرا رائعا، لم أر شيئا كهذا منذ نحو 25 عاما أعيشها في المنطقة المجاورة، وبما أني كنت أصطحب الكاميرا معي، قررت الحفاظ على هذا المنظر غير العادي للأجيال القادمة".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الإبلاغ عن مشاهد مماثلة، حيث سبق أن شوهدت هذه الظاهرة في روسيا في عام 2016، عندما عثر سكان نيدا في سيبيريا على كرات عملاقة من الجليد والثلوج تغطي ساحل البحر بطول 18 كم، ورصدت ظاهرة مشابهة أيضا في بحيرة ميشيغان بالقرب من شيكاغو، في الولايات المتحدة.