شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "تويتر" تكافح السلوك "السام" لدى مستخدميها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" اختبار خيارات تجريبية جديدة على مستخدميها في تفاعلهم على المنشورات، بهدف الحد من "السلوك السام" والتقليل من التعليقات السلبية، بحسب روسيا اليوم.

ووفقا لموقع BuzzFeed News، فإن القواعد الجديدة ستطبق خلال الأسبوعين المقبلين، حيث ستقوم على جعل المستخدمين يعلقون على تغريدات المستخدمين الآخرين، والرد على التعليقات بطريقة أكثر "تقييدا"، وعدم الاكتفاء فقط بإعادة تغريدها.

وأشار الموقع إلى أن القرار بهذا الشأن تم اتخاذه في نهاية شهر أكتوبر، خلال اجتماع للموظفين في مقر الشركة في سان فرانسيسكو.

وسيوفر التغيير الأول للمستخدمين استخدام الرموز التعبيرية لإعادة تغريد منشور مستخدم آخر، بحيث يعبر الناس عن آرائهم من خلالها، وعدم الاكتفاء فقط بإعادة النشر دون أي رد فعل من جانبهم.

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ويرتبط التغيير الثاني أيضا بالرموز التعبيرية، ولكن عند كتابة التعليقات على التغريدات، وفي حالة اختيار الرموز المعبرة عن المشاعر السلبية، سيسأل "تويتر" المستخدم عن سبب عدم رضى المستخدم عن المنشور.

من جانبه، أكد مدير المشاريع في "تويتر" ديفيد غاسكا، أن لديهم في شبكة التواصل، طموحات جادة لتغيير طريقة تفاعل المستخدمين مع بعضهم البعض.

ويعتقد غاسكا أن التجارب على المستخدمين ستجرى خلال عام 2020، مشيرا إلى أن هناك تغييرات أخرى يمكن أن تكون أكثر جوهرية، على سبيل المثال، التخلي عن إعادة التغريد المعتادة لصالح إعادة التغريد مع وضع تعليق إلزامي.