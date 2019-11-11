تكنولوجيا: Sharp تعلن رسمياً عن هاتف AQUOS V بمعالج Snapdragon 835 وسعر 230 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Sharp إصدارها الجديد من الهواتف الذكية المتوسطة Sharp AQUOS V، الذي ينطلق بمعالج Snapdragon 835، مع كاميرة خلفية مزدوجة، وسعر 230 دولار.

يتميز هاتف AQUOS V بشاشة IPS بحجم 5.93 إنش، وتدعم جودة عرض FHD بلس، كما يضم كاميرة سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل، إلى جانب كاميرة خلفية مزدودجة بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل وفتحة عدسات F/2.0 كما يدعم OIS، مع مستشعر ثانوي أيضاً بدقة 13 ميجا بيكسل.

أيضاً يأتي هاتف AQUOS V بمستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، ويدعم الهاتف معالج Snapdragon 835، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي في بطاقة microSD.

وتأتي البطارية في هاتف AQUOS V بقدرة 3090 mAh، والتي تدعم الشحن عبر منفذ USB C، أيضاً ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 9 Pie، مع دعم تقنية البلوتوث 5، ويأتي مدخل 3.5مم للسماعات في الجزء العلوي في الزواية اليمنى من الهاتف.

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كما يتوفر هاتف AQUOS V للبيع الآن في سوق تايوان باللون الأسود بسعر 230 دولار، إلا أن شركة Sharp لم تؤكد على إطلاق هذا الإصدار في الأسواق العالمية.

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