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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Sharp إصدارها الجديد من الهواتف الذكية المتوسطة Sharp AQUOS V، الذي ينطلق بمعالج Snapdragon 835، مع كاميرة خلفية مزدوجة، وسعر 230 دولار.
يتميز هاتف AQUOS V بشاشة IPS بحجم 5.93 إنش، وتدعم جودة عرض FHD بلس، كما يضم كاميرة سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل، إلى جانب كاميرة خلفية مزدودجة بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل وفتحة عدسات F/2.0 كما يدعم OIS، مع مستشعر ثانوي أيضاً بدقة 13 ميجا بيكسل.
أيضاً يأتي هاتف AQUOS V بمستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، ويدعم الهاتف معالج Snapdragon 835، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي في بطاقة microSD.
وتأتي البطارية في هاتف AQUOS V بقدرة 3090 mAh، والتي تدعم الشحن عبر منفذ USB C، أيضاً ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 9 Pie، مع دعم تقنية البلوتوث 5، ويأتي مدخل 3.5مم للسماعات في الجزء العلوي في الزواية اليمنى من الهاتف.
كما يتوفر هاتف AQUOS V للبيع الآن في سوق تايوان باللون الأسود بسعر 230 دولار، إلا أن شركة Sharp لم تؤكد على إطلاق هذا الإصدار في الأسواق العالمية.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: Sharp تعلن رسمياً عن هاتف AQUOS V بمعالج Snapdragon 835 وسعر 230 دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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