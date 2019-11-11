سامسونج تسجل العلامة التجارية SAMOLED من أجل الشاشات قبل إطلاق Galaxy S11

فاطمة أيت طالب - دبي - تعمل شركة سامسونج بالفعل على سلسلة هواتف Galaxy S11 Series، ويوفر لنا التقرير الأحدث مزيدًا من المعلومات حول شاشة الهاتف. ووفقا لمكتب الملكية الفكرية في كوريا الجنوبية، قامت الشركة بتسجيل العلامة التجارية SAMOLED تحت إسمها، مما يعني أن الشاشات المستخدمة في سلسلة هواتف Galaxy S11 Series ستغير إسمها من جديد.

في تسريب منفصل، كشف مسرب موثوق على شبكة تويتر أنه سيتم تقديم الهاتف بألوان تشمل الأسود والرمادي والأزرق، في حين سيتم تقديم Galaxy S11e الأصغر حجمًا بألوان إضافية تشمل الأزرق والرمادي والزهري.

عندما قامت شركة سامسونج بإطلاق Galaxy S10، قامت بتزويد هذه الهواتف بشاشة Dynamic AMOLED، وهي عبارة عن شاشة OLED تدعم تقنية +HDR وتوفر كثافة بكسلات تصل إلى 526 بكسل في كل إنش. وبالنسبة للعلامة التجارية الجديدة SAMOLED، فهي تعد بمثابة دمج لكل من Samsung و OLED، ولكن يجب عدم الخلط بينها وبين Super AMOLED.

نتوقع رؤية المزيد من التحسنيات على شاشات سامسونج القادمة لسلسلة هواتف Galaxy S11 Series، وقد تشمل هذه التحسينات معدل تحديث أعلى. عمومًا، هذه هي جل المعلومات التي حصلنا عليها حتى الآن، ولكننا نتوقع ظهور المزيد من المعلومات في قادم الأيام والأسابيع.