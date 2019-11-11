شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يقترحون إضافة وحدة للرياضة والطب إلى المحطة الفضائية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقترح علماء معهد مشكلات الطب الحيوي، إضافة وحدة خاصة إلى المحطة الفضائية الدولية لممارسة الرياضة وإجراء التجارب الطبية في الفضاء، بحسب روسيا اليوم.

وقالت يفغينيا يارمانوفا، نائبة كبير المصممين في المعهد، في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، حاليا جميع المعدات الرياضية الروسية موجودة في وحدة "زفيزدا" التي تحتوي أيضا على غرف النوم ومرافق ومركز تحكم ومائدة غداء.

وأضافت، "كان من المقرر أن يتألف القطاع الروسي في المحطة الفضائية الدولية في البداية من وحدتين إحداهما طبية، يمكن أن يوضع فيها جميع المعدات اللازمة لممارسة الرياضة وبدلة "تشيبس" المفرغة من الهواء والمعدات الطبية اللازمة لإجراء الاختبارات الطبية والتجارب الطبية البيولوجية. ولكن في النهاية تخلت "روس كوسموس" عن إحدى الوحدتين".

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لذلك "سيكون من الصواب العودة إلى هذه الفكرة حاليا، لوجود فكرة لفصل قسم من القطاع الروسي في المحطة الفضائية الدولية، لتشكيل محطة مدارية روسية. أي سيكون بالإمكان وضع معدات الرياضة والأجهزة الطبية في الوحدة المقترحة. لقد وضعنا تصميما أوليا لها، فهيا نعود اليها".

وتجدر الإشارة، إلى أن مؤسسة "روس كوسموس" أعلنت أنه في حال انتهاء خدمة المحطة الفضائية الدولية عام 2024، سوف يتم فصل أحدث ثلاث وحدات عنها (مختبر "ناوكا"، وحدة الالتحام ووحدة الطاقة) لتكون أساسا لبناء محطة فضائية روسية.