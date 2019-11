خدمة بث الأفلام والمسلسلات +Disney ستتوسع للمزيد من البلدان في شهر مارس من العام المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من أن خدمات بث الأفلام والمسلسلات مثيرة للإهتمام إلا أن المشكلة تكمن في أنها تكون محدودة من حيث التوافر. خذ خدمة Hulu على سبيل المثال، فهذه الخدمة لا تزال غير متوفرة في العديد من الأماكن حول العالم، مما يترك بعض المستخدمين محبطين ويتجهون إلى القرصنة لمشاهدة العروض المتوفرة في هذه الخدمة. ومع ذلك، يبدو أن شركة Disney تعمل على منع حدوث ذلك.

سيتم إطلاق خدمة +Disney بشكل رسمي في اليوم الثاني عشر من شهر نوفمبر الجاري، وهي ستكون متاحة مبدئيًا في الولايات المتحدة وكندا وهولندا وأستراليا ونيوزيلندا، ولكن متى ستصل هذه الخدمة إلى الأسواق الأخرى؟ والخبر السار هو أنه إذا كنت تعيش في المملكة المتحدة وأوروبا، فلن تحتاج إلا إلى الإنتظار لبضعة أشهر أخرى.

Just announced: #DisneyPlus will be available in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain (and more to be announced soon) starting on March 31st. Please note: Titles may vary by territory. pic.twitter.com/lE6nzBeaXy

