خدمة بث الأفلام والمسلسلات +Disney ستتوسع للمزيد من البلدان في شهر مارس من العام المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من أن خدمات بث الأفلام والمسلسلات مثيرة للإهتمام إلا أن المشكلة تكمن في أنها تكون محدودة من حيث التوافر. خذ خدمة Hulu على سبيل المثال، فهذه الخدمة لا تزال غير متوفرة في العديد من الأماكن حول العالم، مما يترك بعض المستخدمين محبطين ويتجهون إلى القرصنة لمشاهدة العروض المتوفرة في هذه الخدمة. ومع ذلك، يبدو أن شركة Disney تعمل على منع حدوث ذلك.

سيتم إطلاق خدمة +Disney بشكل رسمي في اليوم الثاني عشر من شهر نوفمبر الجاري، وهي ستكون متاحة مبدئيًا في الولايات المتحدة وكندا وهولندا وأستراليا ونيوزيلندا، ولكن متى ستصل هذه الخدمة إلى الأسواق الأخرى؟ والخبر السار هو أنه إذا كنت تعيش في المملكة المتحدة وأوروبا، فلن تحتاج إلا إلى الإنتظار لبضعة أشهر أخرى.

Just announced: #DisneyPlus will be available in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain (and more to be announced soon) starting on March 31st. Please note: Titles may vary by territory. pic.twitter.com/lE6nzBeaXy Advertisements — Disney+ (@disneyplus) November 7, 2019

شركة Disney أنه بحلول 31 مارس 2020، ستكون خدمة +Disney متاحة في المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وإيرلندا. ومع ذلك، تشير شركة Disney إلى أنه من حيث توفر العروض، فسوف تختلف العروض المتوفرة على الخدمة من منطقة إلى أخرى، لذلك لا تتوقع الحصول على نفس الكتالوج الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية.

لا يزال من غير الواضح متى من المتوقع أن تصبح خدمة +Disney متاحة في جميع أنحاء العالم في نهاية المطاف، ولكن إلى أن تصدر شركة Disney إعلانًا، سيتعين على بقية العالم الإنتظار.