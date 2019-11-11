شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الرئيس التنفيذي لشركة أمازون "جيف بيزوس " يخطط لامتلاك فريق لكرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقريرحديث أن جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون ورئيسها التنفيذي يخطط لامتلاك فريق فى دوري كرة القدم الوطني الأمريكى (NFL) ويقوم حاليًا بمحادثات مع العديد من المالكين الحاليين.

وبحسب موقع CBS Sports الأمريكى، فإن بيزوس قضى وقتًا طويلاً فى البحث عن نادي لشرائه، فيما كان بيزوس الذي يعد أغنى شخص على وجه الأرض بصافى ثروة 110 مليارات دولار، والذي يمتلك بالفعل صحيفة واشنطن بوست، قد شاهد مؤخرًا آخربطولة دوري الألعاب الرياضية من جناح مفوض اتحاد كرة القدم الأميركي روجر جودل.

وقال التقرير: “ لا توجد فرق حاليا في السوق رغم أن فريق "سياتل سي هوكس" سيباع في مرحلة ما بعد وفاة بول ألين العام الماضي"، فيما أشار التقرير إلى أن رجل الأعمال دانيال سنايدر يحاول بناء ملعب على أحدث طراز في واشنطن العاصمة، ويمكن أن يساعده بيزوس في بناء الملعب.

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وخلص التقرير إلى أن "بيزوس الذى قام بشراء صحيفة واشنطن بوست مؤخرا ونقلها إلي موقع جديد، يقوم بإنشاء مركز جديد لأمازون في المنطقة ويعتقد البعض أنه يمكن أن يساعد في سعي سنايدر لبناء استاد جديد، ربما برعاية أمازون"، خاصة وأنه لدى أمازون شراكة مع اتحاد كرة القدم الأميركي (NFL) لبطولات كرة القدم الليلية المسائية وقد يشتري فريقًا من اتحاد كرة القدم الأميركي من منظور إدارة الأعمال.

يذكرأن اتحاد كرة القدم الأميركي هو اتحاد كرة قدم أمريكي محترف، ويتألف من 32 فريقًا، موزعة بالتساوي بين المؤتمر الوطني لكرة القدم والمؤتمر الأمريكي لكرة القدم.