شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بث مباشر .. شاهد مرور كوكب عطارد أمام الشمس لحظة بلحظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمر اليوم كوكب عطارد أمام الشمس في حدث فلكي نادر يحدث 13 مرة كل 100 عام فقط، حيث سيبدو للراصد أن كوكب عطارد يعتبر نقطة سوداء تتحرك ببطء، وذلك من خلال المناظير الفلكية المستخدمة لرصدها.

ومن المنتظر أن يتم رؤية مرور كوكب عطارد في مداره في المسافة بين الشمس واﻷرض، في مصر والوطن العربي ومعظم أنحاء إفريقيا، حيث تبدأ هذه الظاهرة في تمام الساعة 2:35 ظهراً بتوقيت القاهرة وتستمر لمدة خمس ساعات ونصف تقريباً، بينما في القاهرة فلن تتاح رؤيته إلا لمدة ساعتين ونصف تقريباً فقط، بسبب غروب الشمس في تمام الساعة الخامسة مساءً.

كيفية مشاهدة مرور كوكب عطارة يمكن مشاهدته عبر البث المباشر لناسا من هنا

كما ستعرض شبكة التلسكوبات Slooh الحدث من جزر الكناري والمراصد الأخرى في جميع أنحاء العالم.

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كما سيعرض مرصد جريفيث في لوس أنجلوس أيضا بث مباشر.