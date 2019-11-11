شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لـ"google maps" يمنع الغرباء من متابعة نشاطك عبر التطبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع " العربية .نت " في تقرير إخباري إعتماد شركة "جوجل" الأميركية، تحديثاً جديداً لخرائطها من خلال برنامج " google maps " والتي تسمح لأول مرة بمنع الغرباء من الاطلاع على نشاطك عبر التطبيق.

وأفاد التقرير أن التحديث الجديد يسمح لأول مرة للمستخدم بإدارة ملفه الشخصي. وأوضح موقع "Engadget" التقني المتخصص، أن المستخدم سيتمكن من خلال التقنية الجديدة من الحصول على إمكانية وضع اسمه وصورته وبياناته الشخصية، أو حجبها، وتحديد مَن يتمكن من الاطلاع عليها، ومَن لن يمتلك تلك الصلاحية.

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ومن خلال هذا التحديث لـ "خرائط جوجل" سيتمكن كل شخص فى التحكم في إعدادات حسابه الشخصي، ومَن يمكنه معرفة تفاصيل ملفه الشخصي من الشركات التي تتابع نشاطه عبر تطبيق التعرف على المواقع الجغرافية.

وتم طرح التحديث بصورة كاملة عبر نظام تشغيل "أندرويد"، ووعدت "جوجل" أن تطرح تحديثاً مخصصاً لنظام تشغيل "آي أو إس" في وقت لاحق.